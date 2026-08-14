Alihan Kuriş böyle yakalandı: Polisi atlatmak için başka eve kaçtı, gizli bölmede bulundu!

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı Alihan Kuriş'in, polisi atlatmak için cep telefonunu ikametinde bırakıp başka bir adrese kaçtığı ortaya çıktı. Kuriş'in, saklandığı ikinci evdeki gizli bölmede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik, önceki gün düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda, örgüt elebaşı Alihan Kuriş'in yakalanmasıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

TELEFONUNU EVDE BIRAKIP BAŞKA BİR ADRESE KAÇMIŞ

Operasyon kapsamında düğmeye basan ekipler, örgüt lideri Alihan Kuriş hakkında verilen gözaltı kararını uygulamak üzere Kuriş'in evine gitti. Kuriş'in, cep telefonunu evde bırakarak başka bir adrese kaçtığı öğrenildi.

GİZLİ BÖLMEDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Polisi atlatmak için hamle yapan Kuriş'in çabası boşa çıktı. Polis ekipleri, gittikleri ikinci adreste yaptıkları detaylı aramada, örgütü elebaşı Kuriş'i, evdeki gizli bölmede tespit etti. Saklanmaya çalışırken yakalanan Kuriş'in, polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş suç örgütüne ilişkin dosyada şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında MASAK raporu hazırlanmıştı.

MASAK raporunda, örgüte ait şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı, şirketlerin bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde oldukça yüksek sermayeyle yeni şirket kurulduğu, kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketten farklı faaliyet alanlarına sahip olduğu tespit edilmişti. Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, aktif ticaret yapılmadığı ancak söz konusu sermayeyle bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği aktarılan raporda, suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığı kaydedilmişti.

Şirketlerin çoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımlarının tespit edildiği bilgisine yer verilen raporda, şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonunun bulunduğu, ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı belirtilmişti.

Raporda ayrıca şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların, analiz konusu şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden ve nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

KAYITLARLA UYUMSUZ ŞEKİLDE DÖVİZ TRANSFERİ

Şirketlerin mal alım-satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek meblağda işlem yapıldığının gözlemlendiği aktarılan raporda, çeşitli tüzel kişilerle yüksek meblağda mal alım-satım işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici olduğu, şirket hesaplarında kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespitlerine yer verilmişti.

ALİHAN KURİŞ VE 32 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu kapsamda, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adresle 33 şirkete ait 80 adreste arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verilmişti. Kuriş'in de arasında bulunduğu 33 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğunun tespit edildiği, 7'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmişti.

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