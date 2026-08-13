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'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne operasyon! 30 kişi gözaltında

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik 17 ilde geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bazı şirketler için arama ve el koyma kararları alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda, şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının tespit edildiği bildirildi. Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı ile mal alış ve satış ve transfer kaydının bulunmadığı kaydedildi.

Alihan Kuriş
Başlık ResmiAlihan Kuriş

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Raporda ayrıca şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transferler bulunduğu, yüksek nakit girişleri gerçekleştirildiği aktarıldı. Bu kapsamda 13 Ağustos tarihinde ekiplerce 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı.

30 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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