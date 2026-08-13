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İstanbul'da 4 ilçede denize girişler yasaklandı

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İstanbul'da 4 ilçede denize girişler yasaklandı

İstanbul'un Şile, Arnavutköy, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde rüzgar nedeniyle dalga boyu yüksekliğini artacağı gerekçesiyle denize girişler yasaklandı.

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İstanbul'un 4 ilçesinde aşırı rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığından paylaşılan açıklamada, ilçenin sahil, koy ve plajlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre, dalga yüksekliği dikkate alınarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca 13-14 Ağustos tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı açıklandı.

Arnavutköy Kaymakamlığından paylaşılan açıklamada dalga yüksekliğinin fazla olması sebebiyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesinin yasaklandığı kaydedildi.

KISIRKAYA HALK PLAJI DA KAPATILDI

Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik tahminler çerçevesinde 13-14 Ağustos'ta dalga boyunun yüksek olacağının ön görüldüğü, can güvenliği bakımından herhangi bir olumsuzluk olmaması için Kısırkaya Halk Plajı'nın denize ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği duyurdu.

Beykoz Kaymakamlığından paylaşılan açıklamada da "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13 Ağustos Perşembe ve 14 Ağustos Cuma günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." denildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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