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Spor

PSG'den Süper Kupa dublesi! Üst üste ikinci kez şampiyon oldu

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PSG'den Süper Kupa dublesi! Üst üste ikinci kez şampiyon oldu
Fotoğraf Başlığı PSGden Süper Kupa dublesi! Üst üste ikinci kez şampiyon oldu

Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Süper Kupa finalinde Aston Villa’yı 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Fransız ekibi bu sonuçla UEFA Süper Kupa’yı üst üste ikinci kez kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu. Avusturya'nın Salzburg kentindeki Stadion Salzburg'da oynanan mücadelede PSG, geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.

PSG'den Süper Kupa dublesi! Üst üste ikinci kez şampiyon oldu
Başlık ResmiPSG'den Süper Kupa dublesi! Üst üste ikinci kez şampiyon oldu

Karşılaşmada PSG'nin gollerini Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue kaydetti. Aston Villa'nın tek golü ise 17 yaşındaki Brian Madjodan geldi. Madjo, attığı golle UEFA Süper Kupa tarihinin en genç golcüsü oldu.

PSG'den Süper Kupa dublesi! Üst üste ikinci kez şampiyon oldu
Başlık ResmiPSG'den Süper Kupa dublesi! Üst üste ikinci kez şampiyon oldu

PSG, ilk yarıda Kvaratskhelia'nın golüyle öne geçti. Villa, ilk yarının son bölümünde Madjo'nun golüyle skoru eşitledi. İkinci yarıda sahneye çıkan Desire Doue, PSG'yi yeniden öne geçirdi. Doué'nun golü önce ofsayt gerekçesiyle iptal edilse de VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.

PSG'den Süper Kupa dublesi! Üst üste ikinci kez şampiyon oldu
Başlık ResmiPSG'den Süper Kupa dublesi! Üst üste ikinci kez şampiyon oldu

Karşılaşmanın ardından kupa törenine geçildi. Maçın oyuncusu seçilen Doué'nin yanı sıra PSG Teknik Direktörü Luis Enrique ve futbolcular, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden madalyalarını aldı.

PSG'den Süper Kupa dublesi! Üst üste ikinci kez şampiyon oldu
Başlık ResmiPSG'den Süper Kupa dublesi! Üst üste ikinci kez şampiyon oldu

Son olarak UEFA Süper Kupası, PSG kaptanı Marquinhos'un ellerinde yükseldi. Büyük sevinç yaşayan Fransız ekibinin futbolcuları ve teknik heyeti, kupayla birlikte taraftarlarını selamladı.

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Bu sonuçla PSG, Avrupa'daki başarılarına bir yenisini daha eklerken, UEFA Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kazanmış oldu.

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