Canlı yayın platformu Kick'e 12 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı erişmeye çalışan bazı kullanıcıların bildirdiği sorunlar gündeme geldi. Yayınların açılmaması, giriş sırasında yaşanan aksaklıklar ve bağlantı problemleri sonrasında "Kick çöktü mü, neden açılmıyor?" soruları araştırılmaya başlandı

Kick erişim sorunu 12 Ağustos Çarşamba günü platformdaki yayınları takip etmek isteyen kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Akşam saatlerinde artış gösteren kullanıcı bildirimleriyle birlikte Kick'in mevcut durumu ve sorunun nedeni merak ediliyor.

KİCK ÇÖKTÜ MÜ?

Kick'te 12 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı erişim problemi yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimlerinde artış görüldü. Paylaşılan Downdetector grafiğinde günün büyük bölümünde düşük seviyede seyreden raporların akşam saatlerinde hızla yükseldiği görülüyor. Bu veriler, bazı kullanıcıların aynı zaman diliminde platforma erişirken problem yaşadığına işaret ediyor. Ancak kullanıcı bildirimleri tek başına platform genelinde kesin bir kesinti yaşandığını göstermiyor.

Kullanıcıların aktardığı problemler arasında yayınların açılmaması, sayfaların yüklenmemesi ve bağlantı sırasında yaşanan aksaklıklar bulunuyor. Kick tarafından sorunun nedeni veya kapsamına ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.

Kick çöktü mü? 12 Ağustos 2026 Kick erişim sorunu

12 AĞUSTOS 2026 KİCK ERİŞİM SORUNU

12 Ağustos'ta Kick için yapılan kullanıcı bildirimlerinin özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşması dikkat çekti. Downdetector'ın son 24 saatlik grafiğinde günün önceki saatlerinde rapor sayısı sıfıra yakın seyrederken akşam saatlerinde keskin bir yükseliş yaşandığı görüldü. Bildirimlerin yaklaşık yarısının web sitesiyle ilgili olması, sorunu bildiren kullanıcıların önemli bölümünün Kick'in web sürümünde problemle karşılaştığını gösteriyor.

Kick çöktü mü? 12 Ağustos 2026 Kick erişim sorunu

Bununla birlikte Kick'teki sorunun tüm kullanıcıları etkileyen genel bir kesintiden kaynaklandığı henüz doğrulanmadı. Erişim problemleri platformun sunucularından kaynaklanabileceği gibi bölgesel bağlantı sorunları, internet servis sağlayıcısı, tarayıcı veya cihaz kaynaklı nedenlerle de ortaya çıkabiliyor.

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