Bolu'da fotoğraf tutkunları, Perseid meteor yağmurunu görüntülemek için ışık kirliliğinin düşük olduğu Seben Taşlıyayla Göleti'nde buluştu. Ay ışığının gökyüzünü aydınlatmaması, meteor yağmurunu izlemek ve fotoğraflamak isteyenlere eşsiz bir fırsat sundu.

Saat 22.00 sıralarında gökyüzünde görülmeye başlayan Perseid meteor yağmuru, Bolu'daki fotoğraf tutkunlarına eşsiz görüntüler sundu. Onlarca kişi, meteor yağmurunu fotoğraflamak için şehir ışıklarından uzak Seben Taşlıyayla Göleti'nde buluştu. Cami ve gökyüzü manzarası eşliğinde uzun pozlama yapan fotoğrafçılar, ortaya çıkan görsel şöleni karelerine taşıdı.

Bolu Belediyesi Fotoğrafçılık Atölyesi Eğitmeni Güner Ateş, meteor yağmurunu gözlemlemek ve fotoğraflamak amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Profesyonel ve amatör fotoğrafçılara çağrıda bulunduklarını belirten Ateş, bu yıl gözlem koşullarının oldukça elverişli olduğunu ifade etti.

Ay ışığının olmamasının meteorları çıplak gözle görmeyi kolaylaştıracağını dile getiren Ateş, “Bu bölgeyi özellikle şehir ve ışık kirliliğinden uzak olması nedeniyle seçtik. Daha iyi bir gözlem yapabilmek için birçok kişiyi davet ettik. Yaklaşık 50-60 kişilik bir grupla bu akşam bu güzel olaya tanıklık edeceğiz” dedi.

Gökyüzünde görsel şölen! Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın ettiler

“IŞIK KİRLİLİĞİNİN ÇOK AZ OLMASI BÜYÜK AVANTAJ”

Bolu'nun Seben ilçesinde doğup büyüyen ve 13 yaşında astrofotoğrafçılığa başlayan 20 yaşındaki Berkcan Belen de meteor yağmurunu görüntülemek için bölgeye gelenler arasında yer aldı. NASA tarafından daha önce fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşılan Belen, yaklaşık 7 yıldır astrofotoğrafçılıkla ilgilendiğini söyledi. Perseid meteor yağmurunun her yıl gerçekleştiğini belirten Belen, bu yıl ay ışığının olmamasının önemli bir avantaj sağladığını ifade etti. Belen, “Şu anda ışık kirliliğinin çok az olduğu bir yerdeyiz. Meteorları görmek için en uygun koşullardan birine sahibiz. Kalabalık bir ekiple buradayız ve oldukça heyecanlıyım” diye konuştu.

Gökyüzünde görsel şölen! Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın ettiler

“AY IŞIĞI VE ŞEHİR IŞIKLARI FOTOĞRAFLARI ETKİLİYOR”

Bu gece ağırlıklı olarak geniş açı çekimler yapacağını anlatan Belen, astrofotoğrafçılığın sanıldığı kadar zor olmadığını söyledi. Uzun pozlama sayesinde gökyüzündeki yıldızların ve Samanyolu'nun çok daha belirgin hale geldiğini aktaran Belen, bu görüntülerin gerçeği yansıtmadığı yönündeki düşüncelerin de yanlış olduğunu belirtti.

Gökyüzünde görsel şölen! Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın ettiler

Belen, uzun pozlama sırasında gökyüzünün oldukça aydınlık görünebildiğine dikkat çekerek ay ışığının fotoğrafları beyazlatabildiğini, şehirlerdeki ışık kirliliğinin ise yıldızların görünürlüğünü ciddi şekilde azalttığını ifade etti. Bu nedenle hem ay ışığının bulunmaması hem de bölgedeki düşük ışık kirliliğinin astrofotoğrafçılık açısından en uygun şartları oluşturduğunu söyledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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