Perseid Meteor Yağmuru nereden izlenir, Türkiye'den görülecek mi? Meteor Yağmuru gözlem tarihleri

Ağustos ayının en çok beklenen gökyüzü olaylarından Perseid Meteor Yağmuru için gözlem hazırlıkları başladı. Meteor yağmurunun Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği, en uygun gözlem noktaları araştırılıyor. Peki, Perseid Meteor Yağmuru nereden izlenir, Türkiye'den görülecek mi?

Her yıl yaz aylarında gerçekleşen Perseid Meteor Yağmuru, 2026 yılında Ay ışığının gözlemi büyük ölçüde engellemeyeceği elverişli koşullarda izlenebilecek. Gökyüzü meraklıları meteorların daha yoğun görülebileceği geceyi beklerken İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarındaki gözlem yerleri merak ediliyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Perseid Meteor Yağmuru, Kuzey Yarım Küre'den daha elverişli şekilde gözlemlenebildiği için Türkiye'den de görülebilecek. Meteorların gökyüzündeki çıkış noktası Perseus Takımyıldızı yönündeymiş gibi görünse de ışık izleri gökyüzünün farklı bölgelerinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle gözlem sırasında yalnızca tek bir noktaya odaklanmak yerine görüş alanı geniş ve açık bir bölgenin tercih edilmesi gerekiyor.

Perseid Meteor Yağmuru nereden izlenir, Türkiyeden görülecek mi? Meteor Yağmuru gözlem tarihleri

Gözlem için şehir merkezlerindeki yoğun aydınlatmadan uzak, ufku açık ve mümkün olduğunca karanlık alanların seçilmesi öneriliyor. Ancak meteorları görmek için teleskop ya da dürbün kullanmak gerekmiyor. Çıplak gözle gözlemlenebilir. Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 15-20 dakika beklemek ve telefon ekranı gibi parlak ışıklardan uzak durmak görüşü artırabilir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Perseid Meteor Yağmuru 2026 yılında temmuz ayının ikinci yarısından ağustos ayının sonlarına kadar etkinliğini sürdürecek. Uluslararası Meteor Organizasyonu ve NASA tarafından yayımlanan bilgilere göre yağmurun en yoğun dönemi 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece yaşanacak. 12 Ağustos'taki Yeni Ay nedeniyle gökyüzünün karanlık olması, hava koşullarının da uygun olması halinde gözlem açısından önemli bir avantaj sağlayacak.

Perseid Meteor Yağmuru nereden izlenir, Türkiyeden görülecek mi? Meteor Yağmuru gözlem tarihleri

Meteor yağmuru için tek bir kesin saat bulunmuyor. Gözleme 12 Ağustos akşamı havanın kararmasının ardından başlanabilecek ancak meteor sayısının gecenin ilerleyen saatlerinde artması bekleniyor. Türkiye'de özellikle gece yarısından sonra başlayıp 13 Ağustos sabahında gün doğumuna kadar devam eden saatler, Perseus yönünün gökyüzünde yükselmesi nedeniyle daha uygun olacak. En elverişli gözlem aralığının yaklaşık 02.00-05.00 saatleri arasında oluşması bekleniyor.

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