Eğlenceleri kabusa döndü! Sular bir anda yükseldi, Fırat Nehri'nde mahsur kaldılar...
Adıyaman-Şanlıurfa sınırındaki Fırat Nehri'nde su seviyesinin aniden yükselmesi paniğe neden oldu. Piknik yapmak için nehir kenarına gelen 10 kişi, yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı.
Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Damlıca köyü yakınlarına Fırat Nehri kenarına piknik yapmaya gelen vatandaşlar, Atatürk Barajı’ndan bırakılan su nedeniyle yükselen nehir suları yüzünden kıyıya dönemedi.
ÇOK SAYIDA EKİP YARDIMA KOŞTU
Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine jandarma ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri sevk edildi.
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MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde mahsur kalan 10 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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