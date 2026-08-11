34 şahitli nikah! Türkiye güzeli AK Parti’ye gelin gitti: Siyaset dünyası bu düğünde buluştu
Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Tülay Kaynarca ile Yavuz Kaynarca’nın oğlu iş adamı Fatih Kaynarca ile İstanbul’da düzenlenen görkemli törenle dünya evine girdi. Çiftin nikâhında 34 kişi şahitlik yaparken, siyaset, bürokrasi, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim törende bir araya geldi.
2022 yılında Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Nursena Say, hayatını iş adamı Fatih Kaynarca ile birleştirdi. 5 yıl sonra nikah masasına oturan çiftin düğün törenine çok sayıda milletvekili, yargı mensubu, siyaset, bürokrasi, cemiyet ve iş dünyasından tanınmış isim katıldı.
SİYASET DÜNYASI BU DÜĞÜNDE BULUŞTU
Nikaha katılan isimler arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, 27. Dönem TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç ile eski bakanlar Fatma Şahin, Mehmet Müezzinoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya ve Egemen Bağış, 29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan yer aldı.
34 İSİM NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Genç çiftin bu mutlu gününde 34 isim birden nikah şahidi oldu. Çiftin nikâh şahitliğini aralarında siyaset ve bürokrasi dünyasının önde gelen isimleri de bulundu. 29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan nikah şahidi oldu.
Protokolün yoğun ilgi gösterdiği törende Nursena Say ve Fatih Kaynarca çifti, tebrikleri kabul etti, mutluluklarını aileleri ve davetlilerle paylaştı. Nursena Say, evlilik teklifini kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle duyurmuştu. Ünlü çiftin nişan törenine dair detaylar magazin dünyasında büyük ilgi toplamıştı.