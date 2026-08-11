Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

34 şahitli nikah! Türkiye güzeli AK Parti’ye gelin gitti: Siyaset dünyası bu düğünde buluştu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
34 şahitli nikah! Türkiye güzeli AK Parti’ye gelin gitti: Siyaset dünyası bu düğünde buluştu
Fotoğraf Başlığı 34 şahitli nikah! Türkiye güzeli AK Parti’ye gelin gitti: Siyaset dünyası bu düğünde buluştu

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Tülay Kaynarca ile Yavuz Kaynarca’nın oğlu iş adamı Fatih Kaynarca ile İstanbul’da düzenlenen görkemli törenle dünya evine girdi. Çiftin nikâhında 34 kişi şahitlik yaparken, siyaset, bürokrasi, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim törende bir araya geldi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

2022 yılında Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Nursena Say, hayatını iş adamı Fatih Kaynarca ile birleştirdi. 5 yıl sonra nikah masasına oturan çiftin düğün törenine çok sayıda milletvekili, yargı mensubu, siyaset, bürokrasi, cemiyet ve iş dünyasından tanınmış isim katıldı.

34 şahitli nikah! Türkiye güzeli AK Parti’ye gelin gitti: Siyaset dünyası bu düğünde buluştu
Başlık Resmi34 şahitli nikah! Türkiye güzeli AK Parti’ye gelin gitti: Siyaset dünyası bu düğünde buluştu

SİYASET DÜNYASI BU DÜĞÜNDE BULUŞTU

Nikaha katılan isimler arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, 27. Dönem TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç ile eski bakanlar Fatma Şahin, Mehmet Müezzinoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya ve Egemen Bağış, 29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan yer aldı.

34 şahitli nikah! Türkiye güzeli AK Parti’ye gelin gitti: Siyaset dünyası bu düğünde buluştu
Başlık Resmi34 şahitli nikah! Türkiye güzeli AK Parti’ye gelin gitti: Siyaset dünyası bu düğünde buluştu

34 İSİM NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Genç çiftin bu mutlu gününde 34 isim birden nikah şahidi oldu. Çiftin nikâh şahitliğini aralarında siyaset ve bürokrasi dünyasının önde gelen isimleri de bulundu. 29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan nikah şahidi oldu.

34 şahitli nikah! Türkiye güzeli AK Parti’ye gelin gitti: Siyaset dünyası bu düğünde buluştu
Başlık Resmi34 şahitli nikah! Türkiye güzeli AK Parti’ye gelin gitti: Siyaset dünyası bu düğünde buluştu

Protokolün yoğun ilgi gösterdiği törende Nursena Say ve Fatih Kaynarca çifti, tebrikleri kabul etti, mutluluklarını aileleri ve davetlilerle paylaştı. Nursena Say, evlilik teklifini kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle duyurmuştu. Ünlü çiftin nişan törenine dair detaylar magazin dünyasında büyük ilgi toplamıştı.

34 şahitli nikah! Türkiye güzeli AK Parti’ye gelin gitti: Siyaset dünyası bu düğünde buluştu
Başlık Resmi34 şahitli nikah! Türkiye güzeli AK Parti’ye gelin gitti: Siyaset dünyası bu düğünde buluştu
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Eniştesinin dükkanında saçını yaptırdı, ortalık karıştı!
Eniştesinin dükkanında saçını yaptırdı, ortalık karıştı!
Kaydet
Küfür, tehdit ve taşlı saldırı! İzmir'de trafikteki yol kavgası saniye saniye kamerada
Küfür, tehdit ve taşlı saldırı! İzmir'de trafikteki yol kavgası saniye saniye kamerada
Kaydet
Avrupa'nın en değerli plajları belli oldu! Tatil cenneti ilçemiz listeye damga vurdu
Avrupa'nın en değerli plajları belli oldu!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.