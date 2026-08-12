Bakanlık, sosyal medyada çocukları hedef alan skandal paylaşımlara karşı adli süreci başlattı. "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" başlığıyla yayımlanan ve infiale yol açan içerikler için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Erişim engeli de talep eden bakanlık, çocuk gelişimini baltalayan hiçbir girişime geçit verilmeyeceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada “küçük trans çocuklara örnek olacağız” başlığıyla paylaşılan içerikler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, söz konusu paylaşımların başta müstehcenlik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında ‘küçük trans çocuklara örnek olacağız’ başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

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ERİŞİM ENGELİ DE TALEP EDİLECEK

Bu doğrultuda Bakanlığımızca, söz konusu paylaşımların müstehcenlik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Çocukları hedef alan o rezilliğe Bakanlık 'dur' dedi! Hem suç duyurusu hem erişim engeli talebi

Ayrıca paylaşıma ilişkin erişim engeli talep edilecektir. Bakanlığımızın temel önceliği, çocuklarımızın her türlü ihmal, istismar ve zararlı içerikten korunması; güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesidir.

Çocuğun üstün yararını gözetmeyen ve çocukları hedef alan hiçbir içerik kabul edilemez. Bakanlığımız, çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek her türlü girişimle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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