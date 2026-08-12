A101 13 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu, perşembe günü satışa çıkacak Aldın Aldın fırsatlarını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Teknoloji ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, motosikletlerden mutfak ve okul ürünlerine kadar farklı kategorilerde hazırlanan yeni afişlerde çok sayıda ürün ve fiyat seçeneği bulunuyor. Revolt RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL, Volta VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL, Revolt RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL, 4 programlı bulaşık makinesi 14.999 TL, Dijital Çay Makinesi 2.199 TL ve daha birçok ürün raflara geliyor. İşte A101 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu tam listesi...

A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Ağustos Perşembe günü raflarda yerini alacak yeni fırsatlar öncesinde alışveriş severler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın Aldın Aldın afişlerinde ev ve mutfak ihtiyaçlarının yanı sıra televizyon, beyaz eşya, motosiklet, moped, oyuncak ve kırtasiye ürünleri de dikkat çekiyor. Alışveriş planını katalogdaki fırsatlara göre yapmak isteyenler "A101'de bu hafta neler var?" ve "13 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler bulunuyor?" sorularına cevap arıyor.

A101 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu güncellendi! İndirimli ürünler raflara geliyor

Pedalsız Bin-Git Kepçe 1.999 TL, Oyuncak Yazarkasa Fast Food/Pastane 559 TL, Ksilofonlu Bultak Araba 319 TL, Atlı Karınca Bebek Oyuncağı 249 TL, 40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 10.499 TL, 4 programlı bulaşık makinesi 14.999 TL, buzdolabı 15.999 TL, çelik su ısıtıcı 899 TL, saç sakal kesme makinesi 699 TL, tatlı tabağı 89,50 TL ve kapaklı metal saklama kabı seti 679 TL fiyatla raflara geliyor. A101 13 Ağustos 2026 Aldın Aldın kataloğunda yer alan diğer ürünler ve fiyatları da merak ediliyor.

A101 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu güncellendi! İndirimli ürünler raflara geliyor

A101 13 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

55" Frameless UHD Qled Webos tv 18.499 TL

40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED tv 10.499 TL

20W Hızlı Şarj Aleti 249 TL

Kablosuz Şarjlı Bluetooth Hoparlör 799 TL

20W PD Hızlı Şarj 799 TL

A101 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu güncellendi! İndirimli ürünler raflara geliyor

4 Programlı Bulaşık Makinesi 14.999 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65L 8.999 TL

Tezgah Altı Buzdolabı 6.499 TL

Buzdolabı 15.999 TL

A101 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu güncellendi! İndirimli ürünler raflara geliyor

Dijital Çay Makinesi 2.199 TL

Seramik Tabanlı Ütü 899 TL

Stantlı Şarjlı Su Pompası 399 TL

Şarjlı El Süpürgesi 579 TL

Saç Sakal KEsme Makinesi 699 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 5.999 TL

A101 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu güncellendi! İndirimli ürünler raflara geliyor

VM2 Üç TekerlEkli Moped 69.990 TL

150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

RS6 Benzinli Motosiklet 44.990 TL

A101 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu güncellendi! İndirimli ürünler raflara geliyor

Boyama Seti 159 TL

Defterli Kırtasiye Seti 6 Parça 119 TL

Jumbo Pastel Boya 8'li 99,50 TL

Versatil Kalem 25 TL

Tüylü Çantalı Kırtasiye Seti 169 TL

Ruj Şekilli Silgi 29,50 TL

Abaküslü Yazı Tahtası 159 TL

Kabartmalı Sticker 55 TL

A101 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu güncellendi! İndirimli ürünler raflara geliyor

A101 AKTÜEL BU HAFTA ALDIN ALDIN İNDİRİM AFİŞİNDE NELER VAR?

10 Parça Porselen Kahvaltı Takımı 899 TL

Yuvarlak Tepsi ve 4'lü Çerezlik 169 TL

Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL

Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL

Bambu Çerezlik 199 TL

Pompalı Termos 399 TL

3 Katlı Çok Amaçlı Metal Raf 299 TL

Kaşıklı MÜsli Kabı 119 TL

4'lü Tatlı Tabağı 169 TL

A101 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu güncellendi! İndirimli ürünler raflara geliyor

Pedalsız Bin-Git Kepçe 1.999 TL

Oyuncak Yazarkasa Fast Food/Pastane 559 TL

Ksilofonlu Bultak Araba 319 TL

Atlı Karınca Bebek Oyuncağı 249 TL

Sesli Vakum Süpürge 299 TL

Ahşap İlk Uçağım 229 TL

Ahşap Geometrik Bultak 229 TL

A101 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu güncellendi! İndirimli ürünler raflara geliyor

6500 Flat Tiny House - 499.000 TL

4.00 Çekme Karavan - 349.000 TL

A101 13 Ağustos aktüel ürünler kataloğu güncellendi! İndirimli ürünler raflara geliyor

Pamuklu Halı - 449 TL

Pamuklu 2 Parça Banyo Klozet Takımı - 399 TL

Erkek Patik Çorap 5'li - 79,50 TL

Kadın Patik Çorap 5'li - 79,50 TL

Oval Yelpaze - 59,50 TL

Organizer Sepet 1,8 L - 29,50 TL

Kapaklı Büyük Sepet Kare 13 L - 149 TL

Dikdörtgen Sele Sepet 30 L - 199 TL

Bambu Kapak Cam Sıvı Sabunluk 500 ml - 99,50 TL

Makyaj Organizer Seti 3'lü - 139 TL

Bambu Çamaşır Sepeti - 499 TL

Metal Ayaklı Pelüş Puf - 1.299 TL

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