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İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Yayın Tarihi: 13.08.2026
İLAN

ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
Sıra NoVergi K.NoSoyadı-Adı(Unvanı)Vergi KoduVergi DönemiCezanın nev iVergi ToplamıCeza ToplamıAdres
11781591028BM OFİS İÇ VE DIŞ Tİ CARET LİMİTED ŞİRKETİ001506/2022-06/2022Vergi Ziyaı19.684,5159.053,53MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI NO: 9 /2A İÇ KAPI NO: 32 ŞİŞLİ/İSTANBUL
21781591028BM OFİS İÇ VE DIŞ Tİ CARET LİMİTED ŞİRKETİ001505/2022-05/2022Vergi Ziyaı14.456,3343.368,99MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI NO: 9 /2A İÇ KAPI NO: 32 ŞİŞLİ/İSTANBUL
31781591028BM OFİS İÇ VE DIŞ Tİ CARET LİMİTED ŞİRKETİ003304/2022-06/2022Vergi Ziyaı54.631,72163.895,16MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI NO: 9 /2A İÇ KAPI NO: 32 ŞİŞLİ/İSTANBUL
41781591028BM OFİS İÇ VE DIŞ Tİ CARET LİMİTED ŞİRKETİ001504/2022-04/2022Vergi Ziyaı8.614,4325.843,29MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI NO: 9 /2A İÇ KAPI NO: 32 ŞİŞLİ/İSTANBUL
51781591028BM OFİS İÇ VE DIŞ Tİ CARET LİMİTED ŞİRKETİ001001/2022-12/2022Vergi Ziyaı57.390,89172.172,67MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI NO: 9 /2A İÇ KAPI NO: 32 ŞİŞLİ/İSTANBUL
64851550237MERCEK MEDYA FİLM PRODÜKSİYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ307401/2026-12/2026ÖUCZ-35.000,00KADIMEHMET EFENDİ MAH. EMİR EFENDİ ÇIKMAZI SK NO:10/1 BEYOĞLU
74851550237MERCEK MEDYA FİLM PRODÜKSİYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ001503/2022-03/2022Vergi Ziyaı35.514,05106.542,15KADIMEHMET EFENDİ MAH. EMİR EFENDİ ÇIKMAZI SK NO:10/1 BEYOĞLU
84851550237MERCEK MEDYA FİLM PRODÜKSİYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ001001/2022-12/2022Vergi Ziyaı53.697,4653.697,46KADIMEHMET EFENDİ MAH. EMİR EFENDİ ÇIKMAZI SK NO:10/1 BEYOĞLU
104851550237MERCEK MEDYA FİLM PRODÜKSİYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ001505/2022-05/2022Vergi Ziyaı63.366,6663.366,66KADIMEHMET EFENDİ MAH. EMİR EFENDİ ÇIKMAZI SK NO:10/1 BEYOĞLU
114851550237MERCEK MEDYA FİLM PRODÜKSİYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ001509/2025-09/2025Vergi Ziyaı31.541,6731.541,67KADIMEHMET EFENDİ MAH. EMİR EFENDİ ÇIKMAZI SK NO:10/1 BEYOĞLU
128831000645TÜZÜN GERİ DÖNÜŞÜM KAĞITÇILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ003310/2021-12/2021Vergi Ziyaı20.149,6360.511,56ÇELİKTEPE MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR IŞ MERKEZI 11 501 KAĞITHANE İSTANBUL
138831000645TÜZÜN GERİ DÖNÜŞÜM KAĞITÇILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ003307/2021-09/2021Vergi Ziyaı59.860,14179.643,09ÇELİKTEPE MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR IŞ MERKEZI 11 501 KAĞITHANE İSTANBUL
148831000645TÜZÜN GERİ DÖNÜŞÜM KAĞITÇILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001510/2021-10/2021Vergi Ziyaı13,421,2240.326,33ÇELİKTEPE MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR IŞ MERKEZI 11 501 KAĞITHANE İSTANBUL
158831000645TÜZÜN GERİ DÖNÜŞÜM KAĞITÇILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001509/2021-09/2021Vergi Ziyaı13.957,0641.933,85ÇELİKTEPE MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR IŞ MERKEZI 11 501 KAĞITHANE İSTANBUL
168831000645TÜZÜN GERİ DÖNÜŞÜM KAĞITÇILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001508/2021-08/2021Vergi Ziyaı17.248,4151.746,43ÇELİKTEPE MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR IŞ MERKEZI 11 501 KAĞITHANE İSTANBUL
178831000645TÜZÜN GERİ DÖNÜŞÜM KAĞITÇILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001507/2021-07/2021Vergi Ziyaı11.893,9835.681,94ÇELİKTEPE MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR IŞ MERKEZI 11 501 KAĞITHANE İSTANBUL
188831000645TÜZÜN GERİ DÖNÜŞÜM KAĞITÇILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001001/2021-12/2021Vergi Ziyaı80.010,53240.031,59ÇELİKTEPE MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR IŞ MERKEZI 11 501 KAĞITHANE İSTANBUL
197721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ003307/2022-09/2022Vergi Ziyaı11.507,3634.522,08MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
207721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001001/2022-12/2022Vergi Ziyaı245.535,98736.607,94MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
217721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001512/2022-12/2022Vergi Ziyaı69.292,40207.877,20MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
227721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001511/2022-11/2022Vergi Ziyaı71.594,62214.783,86MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
237721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001510/2022-10/2022Vergi Ziyaı42.265,82126.797,46MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
247721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001509/2022-09/2022Vergi Ziyaı9.005,7627.017,28MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
257721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ003307/2023-09/2023Vergi Ziyaı140.670,23422.010,69MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
267721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ003304/2023-06/2023Vergi Ziyaı348.846,651.046.539,95MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
277721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ003301/2023-03/2023Vergi Ziyaı178.820,66536.461,98MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
287721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001001/2023-12/2023Vergi Ziyaı1.091.288,833.273.866,49MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
297721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001512/2023-12/2023Vergi Ziyaı95.893,66287.680,98MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
307721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001511/2023-11/2023Vergi Ziyaı169.902,89509.708,67MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
317721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001510/2023-10/2023Vergi Ziyaı72.564,49217.693,47MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
327721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001509/2023-09/2023Vergi Ziyaı31.343,6394.030,89MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
337721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001508/2023-08/2023Vergi Ziyaı31.463,9094.391,70MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
347721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001507/2023-07/2023Vergi Ziyaı49.728,65149.185,95MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
357721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001506/2023-06/2023Vergi Ziyaı91.756,88275.270,64MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
367721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001505/2023-05/2023Vergi Ziyaı89.437,42268.312,26MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
377721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001504/2023-04/2023Vergi Ziyaı69.975,28209.925,84MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
387721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001503/2023-03/2023Vergi Ziyaı52.522,05157.566,15MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
397721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001502/2023-02/2023Vergi Ziyaı34.070,89102.212,67MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
407721526924SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ001501/2023-01/2023Vergi Ziyaı42.157,94126.473,82MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı-soyadı/ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi ceza
ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103-106. Maddelerine istinaden vergi dairesince ilan
koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracatta
bulunmaları veyahut tahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan
veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.' 1 sayfa 3 satırdan oluşmaktadır
#ilangovtr Basın No: ILN02529059

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