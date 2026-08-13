İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|Sıra No
|Vergi K.No
|Soyadı-Adı(Unvanı)
|Vergi Kodu
|Vergi Dönemi
|Cezanın nev i
|Vergi Toplamı
|Ceza Toplamı
|Adres
|1
|1781591028
|BM OFİS İÇ VE DIŞ Tİ CARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|06/2022-06/2022
|Vergi Ziyaı
|19.684,51
|59.053,53
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI NO: 9 /2A İÇ KAPI NO: 32 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|2
|1781591028
|BM OFİS İÇ VE DIŞ Tİ CARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|05/2022-05/2022
|Vergi Ziyaı
|14.456,33
|43.368,99
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI NO: 9 /2A İÇ KAPI NO: 32 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|3
|1781591028
|BM OFİS İÇ VE DIŞ Tİ CARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0033
|04/2022-06/2022
|Vergi Ziyaı
|54.631,72
|163.895,16
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI NO: 9 /2A İÇ KAPI NO: 32 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|4
|1781591028
|BM OFİS İÇ VE DIŞ Tİ CARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|04/2022-04/2022
|Vergi Ziyaı
|8.614,43
|25.843,29
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI NO: 9 /2A İÇ KAPI NO: 32 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|5
|1781591028
|BM OFİS İÇ VE DIŞ Tİ CARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0010
|01/2022-12/2022
|Vergi Ziyaı
|57.390,89
|172.172,67
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI NO: 9 /2A İÇ KAPI NO: 32 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|6
|4851550237
|MERCEK MEDYA FİLM PRODÜKSİYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|3074
|01/2026-12/2026
|ÖUCZ
|-
|35.000,00
|KADIMEHMET EFENDİ MAH. EMİR EFENDİ ÇIKMAZI SK NO:10/1 BEYOĞLU
|7
|4851550237
|MERCEK MEDYA FİLM PRODÜKSİYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|03/2022-03/2022
|Vergi Ziyaı
|35.514,05
|106.542,15
|KADIMEHMET EFENDİ MAH. EMİR EFENDİ ÇIKMAZI SK NO:10/1 BEYOĞLU
|8
|4851550237
|MERCEK MEDYA FİLM PRODÜKSİYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|0010
|01/2022-12/2022
|Vergi Ziyaı
|53.697,46
|53.697,46
|KADIMEHMET EFENDİ MAH. EMİR EFENDİ ÇIKMAZI SK NO:10/1 BEYOĞLU
|10
|4851550237
|MERCEK MEDYA FİLM PRODÜKSİYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|05/2022-05/2022
|Vergi Ziyaı
|63.366,66
|63.366,66
|KADIMEHMET EFENDİ MAH. EMİR EFENDİ ÇIKMAZI SK NO:10/1 BEYOĞLU
|11
|4851550237
|MERCEK MEDYA FİLM PRODÜKSİYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|09/2025-09/2025
|Vergi Ziyaı
|31.541,67
|31.541,67
|KADIMEHMET EFENDİ MAH. EMİR EFENDİ ÇIKMAZI SK NO:10/1 BEYOĞLU
|12
|8831000645
|TÜZÜN GERİ DÖNÜŞÜM KAĞITÇILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0033
|10/2021-12/2021
|Vergi Ziyaı
|20.149,63
|60.511,56
|ÇELİKTEPE MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR IŞ MERKEZI 11 501 KAĞITHANE İSTANBUL
|13
|8831000645
|TÜZÜN GERİ DÖNÜŞÜM KAĞITÇILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0033
|07/2021-09/2021
|Vergi Ziyaı
|59.860,14
|179.643,09
|ÇELİKTEPE MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR IŞ MERKEZI 11 501 KAĞITHANE İSTANBUL
|14
|8831000645
|TÜZÜN GERİ DÖNÜŞÜM KAĞITÇILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|10/2021-10/2021
|Vergi Ziyaı
|13,421,22
|40.326,33
|ÇELİKTEPE MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR IŞ MERKEZI 11 501 KAĞITHANE İSTANBUL
|15
|8831000645
|TÜZÜN GERİ DÖNÜŞÜM KAĞITÇILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|09/2021-09/2021
|Vergi Ziyaı
|13.957,06
|41.933,85
|ÇELİKTEPE MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR IŞ MERKEZI 11 501 KAĞITHANE İSTANBUL
|16
|8831000645
|TÜZÜN GERİ DÖNÜŞÜM KAĞITÇILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|08/2021-08/2021
|Vergi Ziyaı
|17.248,41
|51.746,43
|ÇELİKTEPE MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR IŞ MERKEZI 11 501 KAĞITHANE İSTANBUL
|17
|8831000645
|TÜZÜN GERİ DÖNÜŞÜM KAĞITÇILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|07/2021-07/2021
|Vergi Ziyaı
|11.893,98
|35.681,94
|ÇELİKTEPE MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR IŞ MERKEZI 11 501 KAĞITHANE İSTANBUL
|18
|8831000645
|TÜZÜN GERİ DÖNÜŞÜM KAĞITÇILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0010
|01/2021-12/2021
|Vergi Ziyaı
|80.010,53
|240.031,59
|ÇELİKTEPE MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR IŞ MERKEZI 11 501 KAĞITHANE İSTANBUL
|19
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0033
|07/2022-09/2022
|Vergi Ziyaı
|11.507,36
|34.522,08
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|20
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0010
|01/2022-12/2022
|Vergi Ziyaı
|245.535,98
|736.607,94
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|21
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|12/2022-12/2022
|Vergi Ziyaı
|69.292,40
|207.877,20
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|22
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|11/2022-11/2022
|Vergi Ziyaı
|71.594,62
|214.783,86
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|23
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|10/2022-10/2022
|Vergi Ziyaı
|42.265,82
|126.797,46
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|24
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|09/2022-09/2022
|Vergi Ziyaı
|9.005,76
|27.017,28
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|25
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0033
|07/2023-09/2023
|Vergi Ziyaı
|140.670,23
|422.010,69
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|26
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0033
|04/2023-06/2023
|Vergi Ziyaı
|348.846,65
|1.046.539,95
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|27
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0033
|01/2023-03/2023
|Vergi Ziyaı
|178.820,66
|536.461,98
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|28
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0010
|01/2023-12/2023
|Vergi Ziyaı
|1.091.288,83
|3.273.866,49
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|29
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|12/2023-12/2023
|Vergi Ziyaı
|95.893,66
|287.680,98
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|30
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|11/2023-11/2023
|Vergi Ziyaı
|169.902,89
|509.708,67
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|31
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|10/2023-10/2023
|Vergi Ziyaı
|72.564,49
|217.693,47
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|32
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|09/2023-09/2023
|Vergi Ziyaı
|31.343,63
|94.030,89
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|33
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|08/2023-08/2023
|Vergi Ziyaı
|31.463,90
|94.391,70
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|34
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|07/2023-07/2023
|Vergi Ziyaı
|49.728,65
|149.185,95
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|35
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|06/2023-06/2023
|Vergi Ziyaı
|91.756,88
|275.270,64
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|36
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|05/2023-05/2023
|Vergi Ziyaı
|89.437,42
|268.312,26
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|37
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|04/2023-04/2023
|Vergi Ziyaı
|69.975,28
|209.925,84
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|38
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|03/2023-03/2023
|Vergi Ziyaı
|52.522,05
|157.566,15
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|39
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|02/2023-02/2023
|Vergi Ziyaı
|34.070,89
|102.212,67
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|40
|7721526924
|SLAYT BİLGİSAYAR YAZILIM VE BASKI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0015
|01/2023-01/2023
|Vergi Ziyaı
|42.157,94
|126.473,82
|MECİDİYEKÖY MAH. KERVAN GEÇMEZ SK. DILAN SITESI 9 B 37 ŞİŞLİ İSTANBUL
|Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı-soyadı/ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi ceza
ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103-106. Maddelerine istinaden vergi dairesince ilan
koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracatta
bulunmaları veyahut tahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan
veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.' 1 sayfa 3 satırdan oluşmaktadır
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