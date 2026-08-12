Borsada geri sayım başladı! Banka hisseleri tetikte bekliyor

Piyasalar, merkez bankası tarafından yarın açıklanacak Üçüncü Enflasyon Raporu sunumuna kilitlendi. Analistler, TCMB’nin, şu anda %40 seviyesinde olan fonlama maliyetini ne zaman düşürmeye başlayacağına dair bir sinyal vermesi halinde, bunun ilk etapta banka hisselerine pozitif yansıyabileceğini aktarıyor. Borsada gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat tahminleri de gelmeye devam ediyor.

Merkez Bankası'nın 13 Ağustos Perşembe günü yapacağı Üçüncü Enflasyon Raporu sunumuna bir gün kaldı. Söz konusu sunumda verilecek mesajların, özellikle banka hisseleri üzerinde güçlü etki potansiyeline sahip olabileceği ifade ediliyor.

Bu anlamda fonlama oranlarında düşüş sinyalinin, bankaların kârlılığını ve operasyonel imkânlarını sınırlayan yüksek maliyetlerin de gerileyeceği anlamına geleceği ve bunun sektör hisselerinde olumlu fiyatlamaya yol açabileceği belirtiliyor.

MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün piyasanın en büyük beklentisinin, Merkez Bankası'nın şu anda %40 seviyesinde olan fonlama maliyetini ne zaman düşürmeye başlayacağına dair bir takvim veya işaret olduğunu aktardı.

Merkez Bankası'nın bu yönde somut bir sinyal vermesi halinde, bu durumun %40’tan %37’ye doğru kademeli bir gevşeme anlamına gelebileceğini belirten Yenigün “Bankalarda ve genel olarak borsada bir ralli görülebilir. Endeks 14.000 puanın üzerine çıkarak, daha önceki 15.000 seviyelerine doğru hareketlenebilir” ifadelerini kullandı.

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BİST 100 HEDEF FİYAT

Yenigün, merkez bankasının sene sonu enflasyon tahminlerinde bir değişikliğe gitmesini beklemediklerini, yukarı yönlü bir revizyonun “daha sıkı para politikası” anlamına geleceğini ve bu senaryonun bankaların maliyetlerini yüksek tutmaya devam edeceğini de söyledi.

Borsa İstanbul’un değerlemeleri dikkate alındığında ucuz kaldığını ve yaklaşık %40 prim potansiyeli taşıdığını da aktaran Yenigün, gelecek 12 aylık dönemde BİST 100 için 19.000 puan hedefine ulaşılabileceği yorumunu da paylaştı.

BORSADA BEKLENTİLER

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %-0,78 değer kaybetti ve 13.704 puandan kapanış yaptı. Analistler, kısa vadede enflasyon raporunun yanı sıra Orta Doğu’daki gelişmeler, petrol fiyatları ve devam eden bilançoların takip edildiğini belirterek; endekste 13.500’ü destek ve 14.000’i ilk direnç olarak gösteriyor.

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Önemli uyarı: Bu içerik, analist görüşleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.