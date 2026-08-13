Küresel yatırımcıların referans olarak aldığı MSCI Türkiye Endeksinde güncelleme yapıldı. Hisseleri bu yıl %183 prim yapan Astor Enerji, MSCI Türkiye Endeksi'ne dahil edildi. Global Small Cap Türkiye Endeksine ise Borusan Birleşik Boru, Europower, Kardemir B, Rönesans Gayrimenkul, Tera Finansal Yatırımlar Holding ve Tera Yatırım eklendi. Bu arada Borsa İstanbul endeksi 3 hafta aranın ardından 14 bin aştı ve 50 günlük ortalamasını geçti.

Yabancı yatırımcılar için Türkiye hisse senedi piyasalarının ana vitrini konumunda bulunan MSCI Global Standard Türkiye Endeksinde güncellemeye gidildi. Buna göre 31 Ağustos işlem gününün ardından Astor Enerji, MSCI Türkiye Endeksi'ne dahil edilecek. Şirket hisseleri Borsa İstanbul’da bu yıl (12 Ağustos kapanış fiyatı itibarıyla) %183,79 prim yaptı ve 331,75 TL’ye yükseldi.

MSCI Global Small Cap Türkiye Endeksine ise Borusan Birleşik Boru, Europower Enerji, Kardemir B, Rönesans Gayrimenkul, Tera Finansal Yatırımlar ve Tera Yatırım Menkul Değerler eklenecek. Öte yandan bu endeksten Arçelik ve Katılımevim Tasarruf Finansman şirketleri çıkarılacak.

MSCI, endeks bileşenlerini ve hisse ağırlıklarını yılda 4 defa gözden geçiriyor. Bu dönemlerde piyasa değeri yükselen ve likiditesi artan şirketler endekse eklenebilirken; kriterleri kaybedenler endeksten çıkarılıyor ya da "Small Cap" (Küçük Ölçekli) endeksine kaydırılabiliyor.

Hisseleri bu yıl %183 yükselmişti! Enerji devi, MSCI Türkiye endeksinde…

NEDEN ÖNEMLİ?

Analistler, küresel yatırımcılar ve dev emeklilik fonlarının MSCI endekslerini referans olarak alarak, bu endekse dahil olan hisselere giriş yapabildiğini aktarıyor.

Morgan Stanley Capital International (MSCI) tarafından oluşturulan endekse dahil edilecek hisseler seçilirken; şirketlerin toplam piyasa değeri, serbest dolaşımdaki piyasa değeri, yabancı yatırımcı erişilebilirliği ve günlük işlem hacimleri (likiditesi) dikkate alınıyor.

| Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ Editör : ÖMER FARUK BİNGÖL Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ

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