UFC 330 için geri sayım başladı. İslam Makhachev-Ian Garry maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak soruları ise gündemde. İslam Makhachev ile Ian Machado Garry, yarı orta sıklet şampiyonluk kemeri için bu hafta karşı karşıya gelecek. Philadelphia'daki Xfinity Mobile Arena'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda Makhachev, ikinci sıkletindeki ilk kemer savunmasını gerçekleştirecek.

İslam Makhachev, UFC kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Hafif sıklette elde ettiği şampiyonluğun ardından yarı orta sıklete yükselen Rus dövüşçü, Jack Della Maddalena'yı mağlup ederek ikinci sıkletinde de UFC şampiyonluğuna ulaştı. Makhachev şimdi yeni sıkletindeki ilk şampiyonluk savunmasına çıkacak. Rakibi ise sıralamada zirvenin hemen arkasındaki Ian Machado Garry olacak. Peki, İslam Makhachev-Ian Garry maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

İslam Makhachev-Ian Garry maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? UFC 330 Ana Kart Programı

İSLAM MAKHACHEV-IAN GARRY MAÇI NE ZAMAN?

İslam Makhachev ile Ian Machado Garry arasındaki UFC 330 şampiyonluk mücadelesi 16 Ağustos 2026 Pazar günü yapılacak. Organizasyon ABD'nin Philadelphia kentindeki Xfinity Mobile Arena'da düzenlenecek.

UFC 330 ana kartının Türkiye saatiyle 04.00'te başlaması planlanıyor. Ana kart içerisinde yer alan Makhachev-Garry mücadelesinin kesin kafes saati ise önceki karşılaşmaların tamamlanma süresine göre değişebilecek.

İslam Makhachev-Ian Garry maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? UFC 330 Ana Kart Programı

İSLAM MAKHACHEV-IAN GARRY HANGİ KANALDA?

İslam Makhachev-Ian Garry maçı S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. İzleyiciler organizasyonu platform üzerinden şifreli canlı yayınla takip edebilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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