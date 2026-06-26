UFC Fight Night Bakü'de heyecan dorukta. Hafif sıkletin dikkat çeken isimleri Rafael Fiziev ile Manuel Torres, hafta sonu kozlarını paylaşacak. övüş sporu tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmanın yayın saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Rafael Fiziev Manuel Torres UFC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UFC organizasyonu bir kez daha Azerbaycan'da düzenleniyor. MMA tutkunlarının merakla beklediği UFC Fight Night Bakü, 27 Haziran Cumartesi günü Bakü'deki National Gymnastics Arena'da gerçekleştirilecek.Gecenin ana maçında hafif sıkletin dikkat çeken isimlerinden Rafael Fiziev ile Manuel Torres karşı karşıya gelecek.

Hızlı kombinasyonları ve ayakta dövüş becerisiyle öne çıkan Fiziev'in rakibi Manuel Torres ise agresif stili ve bitirici gücüyle dikkat çekiyor. Hafif sıklet sıralaması açısından önem taşıyan mücadelede iki dövüşçü de kritik bir galibiyet hedefliyor.

RAFAEL FİZİEV MANUEL TORRES UFC MAÇI

UFC Fight Night Bakü karşılaşmaları Türkiye'de S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Rafael Fiziev Manuel Torres maçı saat 19.00’dan itibaren takip edilebilecek.

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