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PSG-Aston Villa maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, Süper Kupa maçı ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu

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PSG-Aston Villa maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, Süper Kupa maçı ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu
Fotoğraf Başlığı PSG-Aston Villa maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, Süper Kupa maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain ile geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Aston Villa, Süper Kupa için sahaya çıkacak. Büyük karşılaşma öncesi ''PSG-Aston Villa maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, Süper Kupa maçı ne zaman?'' soruları gündeme gelirken gözler sahaya çıkacak muhtemel ilk 11'lere çevrildi.

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PSG UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu olarak Süper Kupa finaline çıkıyor. Aston Villa ise geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak finalde mücadele etme hakkı kazandı. Peki, PSG-Aston Villa maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, Süper Kupa maçı ne zaman?

PSG-Aston Villa maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, Süper Kupa maçı ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu
Başlık ResmiPSG-Aston Villa maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, Süper Kupa maçı ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu

PSG-ASTON VİLLA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

UEFA Süper Kupa finali PSG-Aston Villa maçı TRT 1'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformundan ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.

PSG-Aston Villa maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, Süper Kupa maçı ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu
Başlık ResmiPSG-Aston Villa maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, Süper Kupa maçı ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa finali 12 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadele Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da yapılacak.

PSG-Aston Villa maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, Süper Kupa maçı ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu
Başlık ResmiPSG-Aston Villa maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, Süper Kupa maçı ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu


PSG-ASTON VİLLA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER

PSG: M. Safonov, A. Hakimi, Marquinhos, W. Pacho, N. Mendes, J. Neves, Vitinha, F. Ruiz, D. Doue, O. Dembele, K. Kvaratskhelia

Aston Villa: E. Martinez, M. Cash, E. Konsa, P. Torres, I. Maatsen, B. Kamara, J. Gomes, J. McGinn, E. Buendia, A. Garnacho, O. Watkins

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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