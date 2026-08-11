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Süper Lig ilk maç ne zaman, Galatasaray-Çorum FK maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

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Süper Lig ilk maç ne zaman, Galatasaray-Çorum FK maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına kısa süre kaldı. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında Galatasaray ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. Son dört sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona kendi sahasında başlayacak. Şimdi ise ''Süper Lig ilk maç ne zaman, Galatasaray-Çorum FK maçı saat kaçta, nerede oynanacak?'' soruları gündemde yer buldu.

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Yeni sezonda Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra toplam 18 takım mücadele edecek. Geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle devam eden ekipler arasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa, Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor ve Trabzonspor bulunuyor.

Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Eyüpspor ve Fenerbahçe ise 2026-2027 sezonuna teknik direktör değişikliğiyle başlayacak. Peki, Süper Lig ilk maç ne zaman, Galatasaray-Çorum FK maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

Süper Lig ilk maç ne zaman, Galatasaray-Çorum FK maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
Başlık ResmiSüper Lig ilk maç ne zaman, Galatasaray-Çorum FK maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

SÜPER LİG İLK MAÇ NE ZAMAN?

2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig'in ilk karşılaşması 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. Yeni sezonun açılış maçında Galatasaray ile Çorum FK karşı karşıya gelecek.

Süper Lig ilk maç ne zaman, Galatasaray-Çorum FK maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
Başlık ResmiSüper Lig ilk maç ne zaman, Galatasaray-Çorum FK maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Çorum FK arasındaki Süper Lig ilk hafta karşılaşması 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.

Galatasaray-Çorum FK karşılaşması İstanbul'da bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

Süper Lig ilk maç ne zaman, Galatasaray-Çorum FK maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
Başlık ResmiSüper Lig ilk maç ne zaman, Galatasaray-Çorum FK maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

SÜPER LİG İLK HAFTA MAÇLARI

14 Ağustos Cuma

Galatasaray - Çorum FK | 21.30

15 Ağustos Cumartesi

Kasımpaşa - Trabzonspor | 19.00

TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor | 19.00

Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor | 21.30

Gençlerbirliği - Fenerbahçe | 21.30

16 Ağustos Pazar

İstanbul Başakşehir - Kocaelispor | 19.00

Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK | 21.30

Beşiktaş - Eyüpspor | 21.30

17 Ağustos Pazartesi

Samsunspor - Göztepe | 21.30

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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