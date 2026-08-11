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Yaşam

Torosların zirvesinden çuvalla getirip satıyorlar! Haftalık 6 bin TL kazancı var

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Antalya'da yaylalardaki obruk, kar deliği ve mağaralardan çıkarılarak Manavgat pazarına getirilen doğal kar, bunaltıcı yaz sıcaklarında vatandaşların serinlemesine yardımcı oluyor. Pazarcılar, "yörük dondurması" ve "kar helvası" olarak da bilinen karlama satarak haftada 6 bin TL kazanç sağladıklarını söylüyor.

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Toroslar'ın yüksek kesimlerinde kış aylarından kalan doğal karın Osmanlı şerbeti, meyve şurubu veya meyve suyuyla karıştırılmasıyla hazırlanan karlama, Manavgat pazarlarında yaz günlerinde vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Gündoğmuş ilçesine bağlı Eğrigöl Yaylası'ndan getirilen kar, Manavgat Pazartesi Pazarı'nda satılıyor.

Gündoğmuşlu Nadir Ünsal, yaklaşık 18 yıldır karlamacılık yaptığını belirterek yaylalardaki kar delikleri ve mağaralardan çıkardıkları karı çuvallarla Manavgat'a getirdiklerini ifade etti.

Torosların zirvesinden çuvalla getirip satıyorlar! Haftalık 6 bin TL kazancı var
Başlık ResmiTorosların zirvesinden çuvalla getirip satıyorlar! Haftalık 6 bin TL kazancı var

"ÇUVALLARLA GETİRİP SATIYORUZ"

En fazla ilgiyi geleneksel Osmanlı şerbetiyle hazırlanan karlamanın gördüğünü ifade eden Ünsal, "Kar deliklerinde, mağaralarda bulunan karları çuvallarla getirip burada karlama olarak satıyoruz. En fazla ilgiyi geleneksel Osmanlı şerbetiyle yapılan karlama görüyor. Yakın zamana kadar sadece bu karlama yenilirken artık karadut, yaban mersini, portakal, limon ve vişne gibi meyvelerden yapılan karlamalar da ilgi görmeye başladı" diye konuştu.

Torosların zirvesinden çuvalla getirip satıyorlar! Haftalık 6 bin TL kazancı var
Başlık ResmiTorosların zirvesinden çuvalla getirip satıyorlar! Haftalık 6 bin TL kazancı var

"HAFTALIK 6 BİN LİRA PARA TOPLUYORUM"

Sadece Manavgat Pazartesi Pazarı'nda satış yaptığını belirten Ünsal, "Ben sadece Manavgat Pazartesi Pazarı'na çıkıyorum. Haftalık 4 ile 6 bin lira arasında para topluyorum" dedi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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