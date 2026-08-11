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Dünya

Suriye’de ‘Site 99’ alarmı! İsrail vurmakla tehdit etti, UAEA devreye girdi

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Suriye’de ‘Site 99’ alarmı! İsrail vurmakla tehdit etti, UAEA devreye girdi
Fotoğraf Başlığı Suriye’de nükleer materyal krizi! İsrail vurmakla tehdit etti, UAEA devreye girdi

ABD ve İsrailli yetkililerin yürüttüğü gizli görüşmelerin ardından, Suriye’deki “Saha 99” adlı tesiste bulunan nükleer malzemelerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından ülkeden çıkarılması için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

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Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililere göre, Washington ile Tel Aviv yönetimleri arasında Suriye'deki gizli bir tesiste bulunduğu belirtilen nükleer materyal konusunda bir yılı aşkın süre boyunca görüşmeler yürütüldü.

Kaynak: Alma Research and Education Center
Başlık ResmiKaynak: Alma Research and Education Center

İSRAİL VURMAKLA TEHDİT ETTİ

Devrik Beşar Esad rejiminin El Kibar nükleer reaktör projesinden kalan bazı nükleer materyalleri "Site 99" olarak adlandırılan bir tesiste sakladığını savunan İsrailli yetkililer, İsrail'in, nükleer materyallerin tesisten çıkarılmaması halinde "bölgeyi vurabileceği" yönünde ABD'ye uyarıda bulunduğunu ileri sürdü.

Suriye’de nükleer materyal krizi! İsrail vurmakla tehdit etti, UAEA devreye girdi
Başlık ResmiSuriye’de nükleer materyal krizi! İsrail vurmakla tehdit etti, UAEA devreye girdi

ABD'li yetkililer ise söz konusu tesiste, uranyum cevherinin işlenmesiyle elde edilen ve nükleer yakıt üretim sürecinin ilk aşamalarında kullanılan uranyum konsantresi "sarı kek" ile El Kibar projesinden kalan başka nükleer materyallerin bulunduğunu iddia etti.

ABD'nin, nükleer materyallere yönelik İsrail'den herhangi bir askeri adım atmamasını istediğini belirten yetkililer, Washington'ın, Tel Aviv ve Şam'la nükleer materyallerin çıkarılmasına ilişkin mutabakatlara vardığını ve UAEA'yı da sürece dahil ettiğini aktardı.

Suriye’de nükleer materyal krizi! İsrail vurmakla tehdit etti, UAEA devreye girdi
Başlık ResmiSuriye’de nükleer materyal krizi! İsrail vurmakla tehdit etti, UAEA devreye girdi

Yetkililer, UAEA ile Suriye'nin tesisteki nükleer materyallerin çıkarılması konusunda anlaşma imzalamasının ardından Ajansın hazırlıklara başladığını öne sürdü.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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