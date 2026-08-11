ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ziyaretinin ardından yaptığı uçak değişikliğinin arkasından dikkat çeken bir güvenlik operasyonu çıktı. Washington Post'un haberine göre Trump, İran kaynaklı muhtemel suikast tehdidi nedeniyle Ankara'dan ayrılırken eski Air Force One'dan gizlice C-32A tipi başka bir askeri uçağa geçirildi. Eski uçak ise Trump'ın hâlâ içinde olduğu izlenimini vermek için kullanıldı. ABD basını, operasyonun görüntülerini saniye saniye yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ziyareti sonrası yaptığı uçak değişikliğinin yankıları sürüyor. Söz konusu değişikliğin arkasından dev bir güvenlik operasyonu çıkarken, ABD basını o görüntüleri saniye saniye yayımladı.

CATERING KAMYONUYLA GEÇMİŞ

Trump, NATO Zirvesi için geldiği Ankara'dan 8 Temmuz'da ayrılırken kameraların önünde eski Air Force One olarak bilinen Boeing 747'ye bindi. Ancak uçak henüz hareket etmeden gizli operasyon için harekete geçildi. Trump, havalimanında kullanılan bir catering kamyonuyla başka bir bölüme götürülerek daha küçük bir askeri uçak olan C-32A'ya aktarıldı.

Ankara dönüşü gizli uçak operasyonu! Eski Air Force One’ı ‘yem’ yaptılar, ikram kamyonuyla kaçırdılar

BEYAZ SARAY ÇALIŞANLARI BİLE HABERSİZMİŞ

Washington Post'un edindiği bilgilere göre operasyonun nedeni, İran kaynaklı muhtemel bir suikast tehdidiydi. Habere göre Trump'ın gerçek konumu, gazetecilerden ve bazı Beyaz Saray çalışanlarından da gizlendi.

Ankara dönüşü gizli uçak operasyonu! Eski Air Force One’ı ‘yem’ yaptılar, ikram kamyonuyla kaçırdılar

ESKİ AIR FORCE ONE ‘YEM’ OLARAK KULLANILMIŞ

Eski Air Force One ise basın mensupları ve birçok personelle birlikte Türkiye'den ayrılarak bir ‘yem’ görevi gördü.

Operasyonun, ABD ile İran arasında devam eden gerilimin arttığı bir dönemde yapılırken Trump, Türkiye ziyaretinden hemen önce İran'a yönelik ABD saldırılarının yeniden başlatılması talimatını vermişti.

Ankara dönüşü gizli uçak operasyonu! Eski Air Force One’ı ‘yem’ yaptılar, ikram kamyonuyla kaçırdılar

Beyaz Saray ise kamuoyuna Trump'ın Türkiye'den eski Air Force One ile ayrıldığını açıkladı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, başkanın güvenliği için kapsamlı önlemler alındığını belirterek Katar tarafından ABD'ye hediye edilen yeni uçağın da gelişmiş güvenlik sistemlerine sahip olduğunu savundu. Pentagon soruları Beyaz Saray'a yönlendirirken, Gizli Servis konu hakkında açıklama yapmadı.

BU YÖNTEM ABD'DE BİR İLK DEĞİL

Trump'ın kullandığı C-32A, normalde başkan ve üst düzey yetkililerin seyahatlerinde kullanılan daha küçük bir askeri uçak. Öte yandan benzer bir aldatma yönteminin daha önce de kullanıldığı biliniyor. 2000 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın Pakistan ziyareti sırasında da kamuoyunu yanıltmak için benzer bir yöntem uygulanmıştı.

Ankara dönüşü gizli uçak operasyonu! Eski Air Force One’ı ‘yem’ yaptılar, ikram kamyonuyla kaçırdılar

Trump'ın Türkiye'den ayrılışında uygulanan operasyonun ayrıntıları haftalar sonra ortaya çıkarken, Eski Gizli Servis Müdür Vekili Ronald L. Rowe Jr. başkanın güvenliği için bu tür yöntemlerin ve hareket bilgilerinin gizli tutulmasının önemli olduğunu söyledi. Operasyonun, Trump'a yönelik muhtemel tehditlere karşı alınan güvenlik önlemlerinin kamuoyuna yansımayan boyutunu ortaya koyduğu belirtildi.

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