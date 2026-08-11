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Dünya

Trump uyuyakaldı! Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Oldukça enerjik

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'teki aşı kararnamesi imza töreninde gözlerini kapatıp uzun süre dalıp gittiği anlar sosyal medyayı salladı. Beyaz Saray iddiaların ardından yaptığı açıklamada Trump'ın son derece enerjik ve zinde olduğunu belirtti.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Oval Ofis'te çocukluk çağı aşı politikalarında değişiklik öngören kararın imza törenindeki görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

Trump uyuyakaldı! Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Oldukça enerjik
Başlık ResmiTrump uyuyakaldı! Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Oldukça enerjik

"TRUMP UYUYA KALDI"

Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Direktörü Jay Bhattacharya konuşurken Trump'ın gözlerini uzun süre kapattığı anlar dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Trump uyuyakaldı! Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Oldukça enerjik
Başlık ResmiTrump uyuyakaldı! Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Oldukça enerjik

Bazı kullanıcılar ABD Başkanı'nın uyukladığını öne sürdü. Trump'ın geçmişte Joe Biden için kullandığı “Uykucu Joe” ifadesine gönderme yapan paylaşımlar da dikkat çekti.

Trump uyuyakaldı! Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Oldukça enerjik
Başlık ResmiTrump uyuyakaldı! Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Oldukça enerjik

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ: OLDUKÇA ENERJİK

Trump'ın çok konuşulan görüntülerinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Söz konusu iddiaların yalanlandı, Trump'ın oldukça enerjik ve zinde olduğu belirtilerek, ortaya atılan sağlık iddiaları reddedildi.

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