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Ekonomi

Klimayla elektrik ihtiyacı iki katına çıkacak! İki derecelik artışla %15 tasarruf mümkün

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Klimayla elektrik ihtiyacı iki katına çıkacak! İki derecelik artışla %15 tasarruf mümkün

Hanelerdeki klima sayısı ve elektrik tüketiminin 10 yılda 2 katına çıkması bekleniyor. Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 derece olarak ayarlanması gerekiyor. Sıcaklık ayarının her 2 derece yükseltilmesiyle enerji faturasında yüzde 15’e varan tasarruf sağlanabileceği hesaplanıyor…

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve daha sık yaşanan sıcak hava dalgaları, klima kullanımını her geçen yıl artırıyor. Bakanlık uzmanlarının yaptığı çalışmaya göre, 2025’te hanelerde yaklaşık 11 milyon klima stoku bulunurken yapılan projeksiyonlarda bu sayının 10 yıllık dönemde yüzde 100 artması bekleniyor. Klima sayısındaki artışa paralel olarak, hanelerde kullanılan klimaların ısıtma ve soğutma amaçlı toplam elektrik tüketiminin 2025’teki 6 bin gigavatsaat seviyesinden 2035’te 12 bin gigavatsaatin üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

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İDEAL AYAR 24 DERECE OLMALI

Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 derece olarak ayarlanması gerekiyor. Klimanın gereğinden düşük sıcaklıklara ayarlanmasının enerji tüketimini önemli ölçüde artırabileceği, sıcaklık ayarının her 2 derece yükseltilmesiyle enerji faturasında yüzde 15’e varan tasarruf sağlanabileceği hesaplanıyor. Türkiye’de son yıllarda klima satışlarında belirgin bir yükseliş yaşanırken özellikle yaz aylarında soğutma amaçlı elektrik tüketimi de elektrik talebinin önemli unsurlarından biri hâline geldi. Aşırı sıcakların yaşandığı dönemlerde klima kullanımındaki artış, günlük elektrik tüketiminin rekor seviyelere ulaşmasında etkili oluyor. Gelecek yıllarda iklim değişikliğinin etkisi ve hanelerde klima sahipliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu etkinin daha da belirginleşmesi bekleniyor.

Klimayla elektrik ihtiyacı iki katına çıkacak! İki derecelik artışla %15 tasarruf mümkün
Başlık ResmiKlimayla elektrik ihtiyacı iki katına çıkacak! İki derecelik artışla %15 tasarruf mümkün

Bakanlık uzmanları, artan klima kullanımının enerji tüketimine etkisini azaltmanın en kolay yollarından birinin “doğru sıcaklık ayarı” olduğuna dikkat çekiyor. Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 derece olarak ayarlanması, iç ortam konforunun sağlanması ile enerji tüketiminin azaltılması arasında uygun bir denge oluşturuyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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