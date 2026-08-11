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Sağlık

Türk hemşirelerden güvenli iğne yapma aparatı! Z tekniğine standardizasyon geliştirdiler

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Türk hemşirelerden güvenli iğne yapma aparatı! Z tekniğine standardizasyon geliştirdiler

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Çınar Yücel ile hemşire Deniz Tekin tarafından geliştirilen, kas içi enjeksiyonlarda ilacın deri altına geri sızmasını önlemeye, ağrı ve doku hasarı riskini azaltmaya yardımcı olan aparat, Türk Patent ve Marka Kurumunca “Faydalı Model Belgesi” almaya hak kazandı.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yücel ve Tekin, kas içi enjeksiyonlarda güvenliği ve uygulama standartlarını artırmak amacıyla "IM (Kas İçi) Enjeksiyonlarda Z Tekniğini Sağlayıcı Aparatı" adlı çalışmayı başlattı. Çalışmada, kas içi enjeksiyon sırasında uygulanan Z tekniğinin daha doğru ve standart biçimde gerçekleştirilmesi, ilacın deri altına geri sızmasının önlenmesi ile uygulamaya bağlı ağrı ve doku hasarı riskinin azaltılması hedeflendi. Çalışmalar sonucunda geliştirilen aparat, Z tekniğinin her uygulamada doğru, güvenli ve standart biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.

GÜVENLİĞİ ARTIRMASI HEDEFLENİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yücel, kas içi enjeksiyonlarda kullanılan Z tekniğinin, ilacın kas dokusunda hapsedilmesini sağlayarak deri altına geri sızmasını önleyen ve uygulama sonrasında oluşabilecek ağrı ile doku hasarını azaltmaya yardımcı olan önemli bir yöntem olduğunu belirtti.

Tekniğin başarısının büyük ölçüde uygulayıcının deneyimine bağlı olmasının standart bir uygulama zemini oluşturulmasını zorlaştırdığına dikkati çeken Yücel, geliştirdikleri aparatın bu ihtiyaca teknolojik bir çözüm sunduğunu aktardı.

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Yücel, aparatın enjeksiyon yapılacak kas bölgesine göre ayarlanabilen bağlantı elemanı, dokunun kontrollü şekilde yana kaymasını sağlayan özel plaka, mesafeyi hassas biçimde ayarlayan kilitleme mekanizması ve cilt tahrişini önlemeye yardımcı silikon tabakadan oluştuğunu kaydetti.

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Bu özellikler sayesinde enjeksiyon sürecinin hem uygulayıcı hem de hasta açısından daha güvenli hale gelmesinin amaçlandığını aktaran Yücel, şöyle devam etti: "Z tekniğinin her seferinde doğru, güvenli ve standart bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyan aparatımız, özellikle tahriş edici veya dokuyu boyama riski bulunan ilaçların kas içine uygulanmasında önemli avantajlar sağlayabilir. Kas kitlesi azalmış bireylerde ilacın kas dokusunda kalmasına yardımcı olan buluş, deri altı dokuya sızıntı riskinin azaltılmasına da katkı sunuyor."

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Faydalı Model Belgesi" almaya hak kazanan aparatın, kas içi enjeksiyon uygulamalarında güvenliğin ve standartlaşmanın artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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