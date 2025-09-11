Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Geçmeyen diz ve kalça ağrınız varsa dikkat! Ekleme enjekte ediliyor, doğal iyileşme sağlıyor

Geçmeyen diz ve kalça ağrınız varsa dikkat! Ekleme enjekte ediliyor, doğal iyileşme sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Geçmeyen diz ve kalça ağrınız varsa dikkat! Ekleme enjekte ediliyor, doğal iyileşme sağlıyor
Eklem Ağrısı, Kireçlenme, Kök Hücre Tedavisi, Ortopedi, Diz Ağrısı, Haber
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Kayaokay, kireçlenme ve eklem kıkırdağı hasarlarında kök hücre tedavisinin cerrahiye etkili bir alternatif olduğunu belirtti. Vücuttan alınan kök hücrelerin özel işlemlerle problemli ekleme enjekte edilerek doğal iyileşme sürecinin başlatıldığını ifade etti.

Yaşam süresinin artması ve insanların hayata daha aktif katılması ile Toplumda diz ve eklem rahatsızlıklarının giderek arttığını vurgulayan Doç. Dr. Kayaokay, özellikle Kondromalazi (kıkırdakta aşınma), kireçlenme (osteoartrit), menisküs yırtıkları ve kıkırdak hasarlarında kök hücre tedavisinin başarılı sonuçlar verdiğini belirtti. Kayaokay, "Kök hücre, vücudun kendi kendini onarma potansiyelinden faydalanarak hasarlı dokunun yeniden yapılandırılmasına yardımcı oluyor. Bu yöntem, cerrahi dışı çözüm arayan hastalar için önemli bir seçenek sunuyor" dedi.

EKLEMDEKİ İLTİHABI AZALTIYOR

Son yıllarda yapılan yurtiçi ve yurtdışı klinik çalışmaların, kök hücre tedavisinin ağrı kontrolünde ve hareket kabiliyetini artırmada etkili olduğunu gösterdiğini ifade eden Kayaokay, "Özellikle başlangıç ve orta düzeydeki vakalarda kıkırdak yenilenmesini destekliyor, eklemdeki iltihabı azaltıyor ve hastaların yaşam kalitesini yükseltiyor" diye konuştu.

EN DOĞRU TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL

Her tedavinin her hasta için uygun olmadığını vurgulayan Kayaokay, "İleri düzey kireçlenmelerde veya ciddi yapısal bozukluklarda kök hücre yeterli olmayabilir. Genç yaşta spor yapan bir hastadaki kıkırdak lezyonu ile ileri yaşlardaki hastalardaki kıkırdak lezyonlarının hastaya göre değerlendilmesi gerekir.Bu nedenle hastayı detaylı şekilde değerlendirip en doğru tedavi planını kişiye özel hazırlıyoruz" dedi.

YÜRÜRKEN ZORLANIYOR, SPORDA AĞRILARINIZ ARTIYORSA…

Geçmeyen diz, kalça veya ayak bileği ağrısı olanları uyaran Kayaokay, sözlerini şöyle tamamladı: "Yürürken zorlanıyor, günlük hareketleriniz kısıtlanıyorsa ya da spor yaparken ağrılarınız artıyor ise vakit kaybetmeden bir ortopedi uzmanına başvurun. Kıkırdak hasarları menisküs lezyonları gibi birçok eklem hastalığını ilerlemeden Kök hücre tedavisiyle kontrol altına almak mümkün. Erken tanı, kalıcı hasarı önlemenin anahtarıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mavi yelken balığı yenir mi?Arazi ve arsa düzenlemeleri yönetmeliğinde değişiklik! Yılların mağduriyeti sona eriyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uykuda nefes kesilmesi ve horlama masum değil! Uzmandan hayati uyarılar - SağlıkUykuda nefes kesilmesi ve horlama masum değil!Bebekleri için Türkiye'yi tercih ettiler! Karaciğerlerini çocuklarına verdiler - SağlıkBebekleri için Türkiye'yi tercih ettiler! Karaciğerlerini çocuklarına verdilerÇarpıcı araştırma: Covid, kanser hücrelerini aktif hale getirebilir - SağlıkÇarpıcı araştırma: Covid, kanser hücrelerini aktif hale getirebilir40 milyon SMS ile kanser taraması! Başvurular yüzde 30 arttı - Sağlık40 milyon SMS ile kanser taraması! Başvurular yüzde 30 arttıDirençli "Türk antibiyotiği" geliyor! 'Sessiz pandemiye' karşı önemli keşif - SağlıkDirençli "Türk antibiyotiği" geliyorSes kısıklığını geçiştirmeyin… İki haftadan uzun sürüyorsa dikkat! - SağlıkSes kısıklığını geçiştirmeyin! İki haftadan uzun sürüyorsa..
Sonraki Haber Yükleniyor...