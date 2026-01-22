Terminal beyin hastalığı teşhisi konulan ve sadece birkaç ay ömrü kalan bir oyuncunun, 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülecek olan Grand Theft Auto VI (GTA 6)'yı görme dileği, ailesinin ricası üzerine Rockstar Games tarafından gerçekleştirildi. Bu duygusal olay, oyun dünyasında büyük yankı uyandırırken, geliştirici firmanın daha önce de benzer bir jest yaptığı ortaya çıktı.

Video oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI (GTA 6), resmi çıkış tarihi 19 Kasım 2026... Ancak, oyun yaklaşık 10 ay önce, ölümcül bir hastalığa yakalanan bir oyuncu için özel olarak erişime açıldı.

ÖMRÜ OYUNUN ÇIKIŞINA YETMEYECEKTİ

Sadece "Cole" adıyla bilinen bu oyuncuya, 'terminal beyin hastalığı' teşhisi konuldu ve 6 ile 12 ay arasında ömrü kaldığı söylendi. GTA 6'nın, hayranlarının yaklaşık on yıldır sabırsızlıkla beklediği bir oyun olduğu düşünüldüğünde, bu süre Cole'un oyunu görme ihtimalini ortadan kaldırıyordu.

Ancak bir aile ferdinin yaptığı duygusal çağrı üzerine, GTA 6'nın geliştiricisi Rockstar Games, Cole'un son dileğini gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPILDI

Cole'un bir aile üyesi olan ve Toronto'da Ubisoft geliştiricisi olarak çalışan Anthony Armstrong, sosyal medya platformu LinkedIn üzerinden Rockstar Games'teki bağlantılarına ulaşarak yardım istedi.

Artık silinmiş olan gönderisinde Armstrong, "Ulaşmamın sebebi, kendisinin çok büyük bir GTA hayranı olması ve en son gelişmelerle GTA 6'nın lansmanını görecek kadar uzun süre aramızda kalamayacak olması... En iyi senaryoyla, oyunun çıktığı ay bizi terk edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Armstrong, Rockstar Games'in Kanada'daki oyun geliştirme stüdyosuna çok yakın mesafede oturan Cole için özel bir deneme seansı (playtest) düzenlenmesini umduğunu belirtmişti. Geliştirici, gizlilik endişelerini gidermek adına kendisinin bir gizlilik anlaşması (NDA) imzalamaya hazır olduğunu da eklemişti.

İlk mesajını sildikten haftalar sonra yeni bir güncelleme paylaşan Anthony Armstrong, Cole'un dileğinin gerçekleştiğini ima eden şu sözleri paylaştı: "Bugün onlarla konuştuk ve harika haberler aldık. Gerçekten söyleyebileceğim tek şey bu, ama hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

GTA 6 YILLARDIR BEKLENİYOR

Diğer taraftan Grand Theft Auto 5'in 2013'teki çıkışından bu yana yıllardır beklenen GTA 6, oyun tarihinin en çok beklenen yapımlarından biri. 2020'de ciddi bir şekilde başladığı belirtilen geliştirme sürecinin ardından ilk resmi duyuru 2023'te gelmiş, ilk fragman ise sızıntılar sonrası Aralık 2023'te yayınlanmıştı. Oyunun çıkış tarihi ise 2025'ten 19 Kasım 2026'ya ertelenmişti.

İLK KEZ YAŞANMADI

Rockstar Games'in bir hayranının son dileğini yerine getirmesi ilk kez olmuyor. Şirket, 2018 yılında da Hollanda'da terminal bir nörofibromatozis tip 2 teşhisi konulan bir hayranına, Red Dead Redemption 2'yi resmi çıkışından haftalar önce oynama fırsatı tanımıştı. Olayın ardından iki Rockstar Games çalışanı, Western temalı aksiyon oyununun özel bir demosunu hayranın evine getirmişti.

