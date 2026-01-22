Mercedes-Benz, amiral gemisi sedanı S-Class’ın (W223) 2027 yılına özel güncellenmiş versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın CEO’su Ola Källenius’a göre tarihinin en kapsamlı güncellemelerinden biri olarak nitelendirilen operasyonda, ısıtmalı emniyet kemeri en dikkat çeken özelliklerden biri.

Alman devi, Daimler’in 140. kuruluş yılı kutlamalarında yeni S-Class’ın dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Tasarım, teknoloji ve donanımda yapılan değişikliklerde toplamda yaklaşık 2.700 parça, yani aracın yarısından fazlasının yeniden tasarlandığı belirtildi. Bu da makyajdan çok yeni bir versiyon gibi algılanmasını sağlıyor.

AYDINLATMALI MERCEDES YILDIZI

Yeni S-Class dışarıdan bakıldığında geleneksel siluetini korurken, ön ızgara, selefinden yüzde 20 daha büyük ve Mercedes’in ikonik yıldız amblemi artık kaput üstünde LED aydınlatma ile birlikte sunuluyor. Far ve stop grubunda da diğer dış aydınlatma unsurlarında da modern çizgilere geçiş yapıldığı görülüyor. 2027 S-Class’ın yenilikleri sadece tasarımla sınırlı değil. İç mekanda başrolde yeni Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) var. Bu tamamen markaya özgü işletim sistemi, 27 sensörle çalışan ve derin kişiselleştirme seçenekleri sunan gelişmiş bir yazılım mimarisiyle çalışıyor. Bu yeni sistem, aracın bilgi-eğlence ekranı, sürücü ekranı ve araç içi bağlantı özelliklerini daha akıcı ve entegre bir biçimde sunmayı vaat ediyor.

GPS TEMELLİ SÜSPANSİYON

S-Class’ın arka koltuğu uzun yıllardır sektörün konfor standardı olarak kabul edilirken, son dönemlerde eleştiri alıyordu. Mercedes mühendisleri, AIRMATIC hava süspansiyonu ve geliştirilmiş şasi yazılımlarıyla özellikle bozuk yol yüzeylerinde aracın denge ve konforunu artırmaya odaklandı. Araçta, GPS temelli süspansiyon sisteminin yer alması bekleniyor. Sistemle, araç bozuk yolları GPS koordinatlarıyla birlikte bir sunucuya ulaştıracak ve tüm yeni S-Class’lar o bölgeye gelirken süspansiyon sistemleri yaklaşan darbelere karşı otomatik olarak hazırlanacak.

ISITMALI EMNİYET KEMERİ

Mercedes-Benz CEO’su Ola Kallenius tarafından doğrulanan en büyük yeniliklerden biri de ısıtmalı emniyet kemerleri. Marka bu teknolojinin hem konforu hem güvenliği artıracağını düşünüyor. Soğuk havalarda ısıtmalı emniyet kemeri yolcuları kemer takmaya teşvik edecek.

NE ZAMAN TANITILACAK?

Mercedes-Benz yeni S-Class’ın ilk resmi gösterimini 29 Ocak 2026’da Stuttgart’ta gerçekleştirecek. Lansman etkinliği, markanın 140’ı aşkın yıllık tarihindeki en önemli yeniliklerden biri olarak konumlandırılıyor. Lüks sedanın global pazarlarda ne zaman satışa çıkacağı ise ilerleyen aylarda netlik kazanacak.

Kapsamlı makyajın uzun süredir devam eden S-Serisi’nin iç mekanına yönelik eleştirileri çözüp çözemeyeceği merak konusu.

