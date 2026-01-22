Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda katıldığı yarışmada suda kaybolmuştu. Aylar sonra Boğaz'da mayolu bir erkek cesedi bulunmuş, cansız bedenin Rus yüzücüye ait olduğu belirlenmişti. Adli Tıp Kurumu'na gelen anne Galina Svechnikov da yüzücü oğlu Nikolai Andreevich Svechnikov'u teşhis etti. Acılı anne teşhis sırasında adeta yıkılırken, Rus yüzücünün cenazesinin ülkesine transferi için işlemleri sürüyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırılmıştı.

Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov

Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un annesi Galina Svechnikov da eşiyle birlikte DNA testi için dün İstanbul'a gelmiş, Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapılmıştı. Cesedin DNA testiyle Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlenmişti.

Acılı anne Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acılı aile cenazeyi teşhis etmek için bir defa daha Adli Tıp Kurumu'na geldi. Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un annesi Galina Svechnikov yakınlarıyla birlikte Adli Tıp Kurumuna geçti. Burada oğlunu teşhis eden acılı anne Galina Svechnikov'un gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi. Acılı anne Galina Svechnikov ve yakınları işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Öte yandan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ülkesinde toprağa verilmesi için transfer işlemleri devam ediyor.

