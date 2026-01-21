Kaydet

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde seyreden 91/G numaralı belediye otobüsünde, 32 yaşındaki Mümin E. ile 23 yaşındaki İsmail T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mümin E., otobüsün içerisinde İsmail T.’ye tekme ve tokatlarla saldırdı. Çevredeki yolcuların gözü önünde yaşanan ve araç içi güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından darp edilen genç hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Mümin E.’nin ifadesinde, darp ettiği kişinin komutanına bıçak çektiğini iddia ederek kendisini savunduğu, ancak yapılan incelemelerde şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

