İstanbul Beylikdüzü’nün Yakuplu Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda, bir kadının küçük yaştaki iki çocuğunu dondurucu soğuk ve yağmura rağmen sokakta dilendirdiği görüldü. Durumu fark eden ve çocukların durumuna üzülen bir vatandaş, çocuklara önce yiyecek verdi ardından kadına çocukların üşüdüğünü belirterek eve gitmeleri yönünde uyarıda bulundu. Vatandaşın bu insani yaklaşımına saldırgan bir tavırla karşılık veren kadın, çevredekilere bağırarak kendisini uyaran kişiyi uzaklaştırmaya çalıştı. Tartışma sırasında kadının vatandaşa yönelik olarak seni sapık diyerek dövdürürüm, beni rahat bırak şeklindeki tehditleri ise çevredeki kameralar tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar çocukların korunması için yetkililere çağrıda bulundu.

