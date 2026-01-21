İstihbarat dünyasında yıllardır süren gizli rekabet, yalnızca teknolojiyle sınırlı kalmadı. Soğuk Savaş’tan bugüne kadar birçok ülke, hayvanları casusluk faaliyetlerinde kullanmak için sıra dışı yöntemlere başvurdu. İngiliz basınının derlediği örnekler, Putin’in “casus balinası”ndan ABD’nin canlı bomba planlarına kadar, istihbarat savaşlarının ne kadar tehlikeli ve uç bir noktaya taşındığını ifşa etti.

CASUSLUK TARİHİ GÜVERCİNLE BAŞLADI Hayvanların istihbaratta kullanımı ilk kez 1907 yılında Alman eczacı Julius Neubronner’in geliştirdiği güvercin fotoğrafçılığı yöntemiyle gündeme geldi. Hafif kameralarla donatılan güvercinler, havadan görüntü toplamak için kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı’nda denenen bu yöntem, ilerleyen yıllarda daha karmaşık projelere ilham verdi.

ABD’DEN AKILALMAZ PLAN: YARASA BOMBALARI İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusu, milyonlarca yarasayı canlı bombaya dönüştürmeyi planladı. Yarasalara küçük yangın bombaları bağlanarak Japon şehirlerine salınması hedeflendi. Plan, dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt’ten onay aldı. Testlerde ciddi yangınlar çıktı ancak proje geç kaldı ve nükleer silahların devreye girmesiyle rafa kaldırıldı.



RUSYA’DAN BEYİN İMPLANTLI CASUS GÜVERCİNLER Rusya’da devlet bağlantılı bir nöroteknoloji firması, beyin implantlarıyla uzaktan yönlendirilebilen casus güvercinler geliştirdiğini duyurdu. Sinir çipleriyle donatılan güvercinler, operatörler tarafından gerçek zamanlı yönlendirilebiliyor. Kuşlar, elektronik ekipman ve kameralar taşıyarak uzun mesafeler kat edebiliyor.

PUTİN'İN CASUS BALİNASI: HVALDİMİR 2019 yılında Norveç kıyılarında ortaya çıkan beluga balinası Hvaldimir, üzerindeki kamera askısı ve ekipman kayışıyla büyük tartışmalara neden oldu. Üzerinde “Equipment St. Petersburg” yazılı aparatlar bulunan balinanın, Rusya tarafından istihbarat amaçlı kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. Rusya bu iddiaları açıkça reddetmedi. Hvaldimir, 2024 yılında ölü bulundu. Yapılan incelemeler, ölüm nedeninin bakteriyel enfeksiyon olduğunu ortaya koydu.

CIA’NIN BAŞARISIZ "CASUS KEDİ" PROJESİ 1960’lı yıllarda CIA, Sovyet büyükelçiliklerini dinlemek için kedileri kullanmayı denedi. Kedilerin kulaklarına mikrofon, kafataslarına verici yerleştirildi. Ancak ilk görevde kedi bir aracın çarpması sonucu öldü. Proje, yüksek maliyet ve başarısızlık nedeniyle tamamen iptal edildi.

CASUSLUKLA SUÇLANAN AKBABALAR Ortadoğu’da birçok kez akbabalar casusluk şüphesiyle yakalandı. Üzerlerinde izleme cihazları bulunan kuşlar, askeri gözetleme iddialarıyla gözaltına alındı. Daha sonra bu cihazların bilimsel araştırma amaçlı olduğu ortaya çıktı.



İRAN’DAN "CASUS SİNCAP" OPERASYONU 2007 yılında İran istihbaratı, Batı adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 14 sincabı gözaltına aldı. Resmi açıklamalarda sincapların casusluk ekipmanı taşıdığı öne sürüldü. Bir yıl sonra iki güvercin de benzer suçlamalarla yakalandı. Hayvanların akıbeti kamuoyuna açıklanmadı.

ÇİN’DEN ROBOT SİNEK HAMLESİ Çin, sivrisinekten esinlenerek geliştirdiği minyatür robotları tanıttı. 1,3 santimetre genişliğindeki bu biyonik robotların, savaş alanlarında keşif ve özel görevlerde kullanılması planlanıyor.

