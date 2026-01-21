Kaydet

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında kaydedilen görüntüler, görenleri hayrete düşürdü. Bir arazi aracının arkasına halatla bağlanarak taşınan ölü yabani domuz, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Seyir halindeki aracın arkasında asılı halde duran domuzu fark eden vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede gündeme otururken çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Çevre ve toplum sağlığı açısından uygunsuz bulunan bu taşıma yöntemiyle ilgili görüntüler üzerine yetkililerin inceleme yapması bekleniyor.

