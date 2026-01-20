Show TV yayın akışında 20 Ocak Salı akşamı yer almayan Rüya Gibi dizisi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizinin bu akşam neden ekrana gelmediği gündeme gelirken final yapıp yapmadığı merak edildi. Yapım ekibi ve kanaldan gelen açıklamayla dizinin akıbeti netleşti.

Rüya Gibi dizisinin 20 Ocak Salı akşamı Show TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Başrollerinde Seda Bakan ve Uğur Güneş’in yer aldığı yapımın neden ekrana gelmediği ve final yapıp yapmadığı araştırılmaya başlandı. Kanal tarafından yapılan açıklamalarla birlikte dizinin yayın takvimine ilişkin detaylar netlik kazandı. Peki, Bu akşam Rüya Gibi neden yok, final mi yaptı?

BU AKŞAM RÜYA GİBİ NEDEN YOK?

Rüya Gibi dizisi, 20 Ocak Salı günü Show TV yayın akışında yer almadı. Dizinin bu akşam ekrana gelmemesinin nedeni, kanal tarafından alınan yayın günü değişikliği kararı olarak açıklandı. Daha önce salı akşamları yayınlanan yapımın yeni yayın günü yeniden belirlendi. Show TV yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre dizi, salı günleri yaşanan yoğun reyting rekabeti nedeniyle farklı bir güne alındı.

Bu akşam Rüya Gibi neden yok, final mi yaptı? 20 Ocak yayın akışıyle netleşti

RÜYA GİBİ FİNAL Mİ YAPTI?

Rüya Gibi dizisinin final yaptığına dair iddialar izleyiciler arasında gündeme gelse de bu yönde resmi bir açıklama bulunmuyor. Aksine, dizi için final kararı alınmadığı ve yayın hayatına devam edeceği kanal tarafından duyuruldu. Bir süredir final yapacağı konuşulan yapımın, yayın günü değiştirilerek ekrana gelmeye devam edeceği belirtildi.

RÜYA GİBİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM TARİHİ AÇIKLANDI

Show TV tarafından paylaşılan bilgilere göre Rüya Gibi dizisi, 25 Ocak 2026 tarihinden itibaren pazar günleri izleyiciyle buluşacak. Yeni yayın günüyle birlikte dizinin haftalık yayın düzeni de değişmiş oldu. Dizinin yeni bölümleri, 25 Ocak’tan itibaren her pazar Show TV ekranlarında yayınlanacak. Oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan ve Menderes Samancılar gibi isimler yer almaya devam edecek.

