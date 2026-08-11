Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Ekrem İmamoğlu’nun adaylık ofisi kapatıldı! Kılıçdaroğlu, paralel genel merkezin kapısına kilit vurdu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Ekrem İmamoğlu’nun adaylık ofisi kapatıldı! Kılıçdaroğlu, paralel genel merkezin kapısına kilit vurdu

CHP’de Özgür Özel döneminde Genel Merkez’e paralel olarak faaliyet gösteren ve Ekrem İmamoğlu'na bağlı çalışan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla tamamen kapatıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Berat Temiz
BERAT TEMİZ

Ankara Üsküp Caddesi’nde bulunan bina, yeniden CHP’nin Parti Okulu olarak kullanılmaya başlandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Özgür Özel aracıyla teklif yolladı, Kılıçaroğlu resti çekti: Partiyi kayyıma mı bırakayım?
GÜNDEM

Özgür Özel aracıyla teklif yolladı, Kılıçaroğlu resti çekti: Partiyi kayyıma mı bırakayım?

LÜKS ODALAR TEKRAR SINIF OLDU

Gölge bakanların kullanması için yapılan lüks makam odaları, tekrar eski işlevine döndürülerek sınıfa çevrildi. CHP kurmayları, binadaki tadilat çalışmalarının ardından yeniden eğitimlerin başladığını, parti teşkilatlarına yönelik dersler verildiğini açıkladı.

ÖNERİLEN HABERLER
Yolsuzluktan kaçış süreci! Başkanlar İmamoğlu
GÜNDEM

Yolsuzluktan kaçış süreci! Başkanlar İmamoğlu'nun rüşvet çarkına isyan etti

İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAFLARI İNDİRİLDİ

Öte yandan, binada bulunan Ekrem İmamoğlu’na ait fotoğrafların tamamı da indirildi. CHP kurmayları, binanın Aday Ofisi olarak kullanıldığı dönemde Genel Merkez’den farklı ve daha gösterişli bir yapıya dönüştürüldüğünü belirtti. Kurmaylar, “Genel Merkez’deki odalardan daha lüks odalar yapmışlar. Biz tekrar bu odaları sınıfa çevirdik ve eğitimlere başladık” dedi.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Protein çılgınlığı tehlike saçıyor! Araştırma sonucu: Fazlası ani ölüm riskini artırabilir
Protein çılgınlığı tehlike saçıyor!
Kaydet
Avrupa ekonomisinin büyüme beklentisi buharlaştı! Aşırı sıcakların AB’ye zararı 180 milyar avro
Aşırı sıcakların AB’ye zararı 180 milyar avro
Kaydet
Soluduğumuz havanın kalitesi cebimize gelecek! Çevre Bakanlığından nefes aldıracak uygulama
Soluduğumuz havanın kalitesi cebimize gelecek
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.