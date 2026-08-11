Ekrem İmamoğlu’nun adaylık ofisi kapatıldı! Kılıçdaroğlu, paralel genel merkezin kapısına kilit vurdu

CHP’de Özgür Özel döneminde Genel Merkez’e paralel olarak faaliyet gösteren ve Ekrem İmamoğlu'na bağlı çalışan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla tamamen kapatıldı.

Ankara Üsküp Caddesi’nde bulunan bina, yeniden CHP’nin Parti Okulu olarak kullanılmaya başlandı.

LÜKS ODALAR TEKRAR SINIF OLDU

Gölge bakanların kullanması için yapılan lüks makam odaları, tekrar eski işlevine döndürülerek sınıfa çevrildi. CHP kurmayları, binadaki tadilat çalışmalarının ardından yeniden eğitimlerin başladığını, parti teşkilatlarına yönelik dersler verildiğini açıkladı.

İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAFLARI İNDİRİLDİ

Öte yandan, binada bulunan Ekrem İmamoğlu’na ait fotoğrafların tamamı da indirildi. CHP kurmayları, binanın Aday Ofisi olarak kullanıldığı dönemde Genel Merkez’den farklı ve daha gösterişli bir yapıya dönüştürüldüğünü belirtti. Kurmaylar, “Genel Merkez’deki odalardan daha lüks odalar yapmışlar. Biz tekrar bu odaları sınıfa çevirdik ve eğitimlere başladık” dedi.

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