Özgür Özel aracıyla teklif yolladı, Kılıçaroğlu resti çekti: Partiyi kayyıma mı bırakayım?

CHP'nin şaibeli Kurultay davasından çıkacak sonuç merakla beklenirken Özgür Özel, 3 CHP'liyi Kılıçdaroğlu'na gönderdi. "Mutlak butlan kararını kabul etmeyeceğinizi açıklayın" talebine Kılıçdaroğlu resti çekti. Eski CHP liderinin "Ben kabul etmesem kayyım gelecek. Kayyıma mı bırakayım?" dediği öğrenildi.

CHP’deki şaibeli kurultay soruşturmasında gözler 30 Haziran'a çevrildi. CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davanın görüleceği davada 'mutlak butlan' kararı beklentisi hakim.

Mahkemenin vereceği karar merakla beklenirken Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin hazırlık yapmaya başladığı öğrenildi.

3 CHP'Lİ KILIÇDAROĞLU'NUN KAPISINI ÇALDI

Gelişmeler dikkatle takip edilirken dün Özgür Özel'in bilgisi dahilinde Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İsmail Saymaz'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, "Gelin sizi Özel ile bir araya getirelim. Kamuoyunda şöyle bir beklenti var: Çıkın, ‘Mutlak butlan uygun olmaz, kabul etmem. Böyle bir şeyi partimize ve delegelerimize yakıştırmam’ deyin" talebine de cevap verdi.

"BEN ETMEZSEM KAYYIM GELECEK"

Böyle bir açıklama yapmayı ve Özel'le görüşmeyi kabul etmeyen Kılıçdaroğlu'nun “Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyıma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyım gelecek. Kayyıma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz" dediği öne sürüldü.

Üç CHP’li ise Kılıçdaroğlu’na “Mutlak butlanı ve bu kararınızı doğru bulmuyor, uygun görmüyoruz” dedi.