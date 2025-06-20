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Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşecek mi? Nuray Başaran canlı yayında açıkladı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşecek mi? Nuray Başaran canlı yayında açıkladı 
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi devam ederken Genel Başkan Özgür Özel ile selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine ilişkin tartışmalar da sürüyor. Gazeteci yazar Nuray Başaran, Kılıçdaroğlu ile Özel arasında görüşme olacak mı sorusuna TGRT Haber ekranlarında cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devrettiği 38. Kurultay'a dair 'şaibe' tartışmaları devam ederken, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun görüşüp görüşmeyeceği merak konusu oldu. 

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşecek mi? Nuray Başaran canlı yayında açıkladı  - 1. Resim

Gazeteci yazar Nuray Başaran iki ismin görüşmesine yönelik tartışmalara TGTR Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında son noktayı koydu. 

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşecek mi? Nuray Başaran canlı yayında açıkladı  - 1. Resim

ÖZGÜR ÖZEL VE KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞECEK Mİ?

30 Haziran tarihinde görülecek 'kurultay davası duruşması'na dikkat çeken Başaran, duruşmada  eski ve yeni tüzüklerin talep edildiğini ifade ederek "Kemal Bey Özgür Özel ile görüşmeyecek" dedi. 

Başaran, konuya dair aldığı bilginin net olduğunun altını çizdi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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