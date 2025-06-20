Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşecek mi? Nuray Başaran canlı yayında açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2025 00:23 - Güncelleme: 20 Haziran 2025 00:44 - Güncelleme:

CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi devam ederken Genel Başkan Özgür Özel ile selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine ilişkin tartışmalar da sürüyor. Gazeteci yazar Nuray Başaran, Kılıçdaroğlu ile Özel arasında görüşme olacak mı sorusuna TGRT Haber ekranlarında cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devrettiği 38. Kurultay'a dair 'şaibe' tartışmaları devam ederken, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun görüşüp görüşmeyeceği merak konusu oldu. Gazeteci yazar Nuray Başaran iki ismin görüşmesine yönelik tartışmalara TGTR Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında son noktayı koydu. İlgili Haber Barış Yarkadaş'tan TGRT Haber'i hedef alan Özgür Özel'e tepki: Tek sesli bir medya mı istiyor? ÖZGÜR ÖZEL VE KEMAL KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞECEK Mİ? 30 Haziran tarihinde görülecek 'kurultay davası duruşması'na dikkat çeken Başaran, duruşmada eski ve yeni tüzüklerin talep edildiğini ifade ederek "Kemal Bey Özgür Özel ile görüşmeyecek" dedi. Başaran, konuya dair aldığı bilginin net olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru