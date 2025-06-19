Barış Yarkadaş'tan TGRT Haber'i hedef alan Özgür Özel'e tepki: Tek sesli bir medya mı istiyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TGRT Haber'in de içinde bulunduğu medya kuruluşlarını hedef almasına gazeteci Barış Yarkadaş'tan tepki geldi. Yarkadaş, Özel'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayarak "Özgür Özel tek sesli bir medya mı istiyor? Gazetecileri hedef göstermekten vazgeçsin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TGRT Haber'i hedef göstermesine tepkiler peş peşe geldi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci yazar Barış Yarkadaş, CHP liderinin medyaya yönelik hedef göstermelerine sert tepki gösterdi.

"ÖZEL TEK SESLİ BİR MEDYA MI İSTİYOR?"

Yarkadaş, Özgür Özel'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayarak "Özgür Özel tek sesli bir medya mı istiyor? Gazetecileri hedef göstermekten vazgeçsin" dedi.

Yarkadaş "Burada gök kubbenin altında ne varsa konuşuyoruz. Konuşulmadık hiçbir şey yok" diyerek Özgür Özel'in sözlerini eleştirdi.

"İNANDIĞIMI SÖYLERİM"

Yarkadaş "Gazetecinin kaderi hep hedef gösterilmektir. Eğer gerçekten gazetecilik yapıyorsa. Gazetecinin nerede değil ne konuştuğunu bakılır. Ben her zaman inandığım şeyleri söylerim" diye konuştu.