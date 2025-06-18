Özgür Özel'e tokatlı saldırıda iddianame hazır! Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapsi istendi

CHP lideri Özgür Özel'in uğradığı tokatlı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. Saldırgan Tengioğlu için 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçtiğimiz ay AKM'de düzenlenen cenaze törenine katılan CHP lideri Özgür Özel'e tokatlı saldırı gerçekleşmişti.

Saldırının ardından kıskıvrak yakalanan Selçuk Tengioğlu, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan tutuklanmıştı.

4,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddianame hazırlanırken şüphelinin “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

2 ÇOCUĞUNUN KATİLİ OLMUŞTU

Öte yandan Tengioğlu'nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp ikisini de yaraladığını, hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı olduğunu duyurmuştu. Saldırganın aftan yararlanıp tahliye edildiği öğrenilmişti.