Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Özgür Özel'e tokatlı saldırıda iddianame hazır! Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapsi istendi

Özgür Özel'e tokatlı saldırıda iddianame hazır! Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapsi istendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;e tokatlı saldırıda iddianame hazır! Tengioğlu&#039;nun 4,5 yıla kadar hapsi istendi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özgür Özel'in uğradığı tokatlı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. Saldırgan Tengioğlu için 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçtiğimiz ay AKM'de düzenlenen cenaze törenine katılan CHP lideri Özgür Özel'e tokatlı saldırı gerçekleşmişti.

Saldırının ardından kıskıvrak yakalanan Selçuk Tengioğlu, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan tutuklanmıştı.

4,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddianame hazırlanırken şüphelinin “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Özgür Özel'e tokatlı saldırıda iddianame hazır! Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapsi istendi - 1. Resim

2 ÇOCUĞUNUN KATİLİ OLMUŞTU

Öte yandan Tengioğlu'nun  2004 yılında iki çocuğunu öldürüp ikisini de yaraladığını, hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı olduğunu duyurmuştu. Saldırganın aftan yararlanıp tahliye edildiği öğrenilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye kritik hat üzerinde alarm verdi! Hürmüz'de tehlike büyüyorBu akşam maç var mı, bugün kimin maçı var? 18 Haziran Bugünkü Maçlar Takvimi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber: Sistem değişti! - GündemMilyonlarca kişiyi ilgilendiren haber: Sistem değişti!İletişim Başkanlığı duyurdu! Aliyev, Türkiye'ye geliyor - Gündemİletişim Başkanlığı duyurdu! Aliyev, Türkiye'ye geliyorKayseri, Sivas, Tokat... Bir kentte daha kene ölümü meydana geldi - GündemBir kentte daha kene ölümü!Asgari ücrete ara zam olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen soruya cevap - GündemErdoğan'dan "Asgari ücrete zam olacak mı?" sorusuna cevapÖzgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti - GündemÖzel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet ettiÖğrenciler gözyaşlarına boğulmuştu! LGS'deki skandalla ilgili gerçek ortaya çıktı - GündemLGS'deki skandalla ilgili gerçek ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...