Asgari ücrete ara zam olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen soruya cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunduktan sonra TBMM'den ayrıldı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Yoğun ilgi gösterilen Erdoğan, çıkışta gazeteciler tarafından uğurlandı. O anlarda bir gazeteci Erdoğan'a "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" dedi. Erdoğan ise iki kere, "Söyledim ya" ifadelerini kullanarak alandan ayrıldı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında ise asgari ücretle ilgili şu sözleri sarf etmişti:

"Her alanda olduğu gibi asgari ücretin alım gücünde de 2002'ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu. Ama bu, her şey güllük gülistanlık demek elbette değildir. Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Buna çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça inşallah 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz."