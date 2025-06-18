İsrail'e Avrupa kapıları kapanıyor! Vizesiz seyahat askıya alınacak

Avrupa Birliği, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle vizesiz seyahat ayrıcalığını askıya alabilecek yeni düzenlemeyi kabul etti.

Avrupa Birliği, insan hakları ihlallerine karşı vize politikalarında sert adımlar atıyor. Yeni düzenlemeyle, İsrail vatandaşları için vizesiz Avrupa seyahat dönemi sona erecek.

AVRUPA PARLAMENTOSU VİZE REFORMUNU ONAYLADI

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, vizesiz seyahatin askıya alınmasına yönelik mekanizmada önemli bir değişikliğe imza attı.

Salı günü kabul edilen reform, insan hakları ihlallerini vize muafiyetinin iptali için geçerli bir neden haline getiriyor.

İLK HEDEFTE İSRAİL VAR

Euronews'e konuşan Avrupa Parlamentosu kaynaklarına göre İsrail, reformdan etkilenecek ilk ülkelerden biri olacak. Yeni düzenlemeyle, İsrail vatandaşlarının Avrupa Birliği ve Schengen bölgesine kısa süreli vizesiz giriş hakkı kaldırılabilir.

İSRAİL VİZESİZ SEYAHATTE AYRICALIKLI ÜLKELER ARASINDAYDI

Halihazırda Avustralya, Brezilya, Japonya, İngiltere, Ukrayna ve Batı Balkan ülkeleri ile birlikte İsrail vatandaşları da 180 günlük süre içinde 90 güne kadar Schengen bölgesinde vizesiz kalabiliyor. Ancak insan hakları odaklı yeni mekanizma bu imtiyazı geri alabilir.

VİZE MUAFİYETİNDE YENİ DÖNEM

AB'nin aldığı karar, sadece İsrail’i değil, benzer durumdaki diğer ülkeleri de yakından ilgilendiriyor. Vize muafiyeti artık yalnızca diplomatik ve ekonomik kriterlere değil, insan hakları siciline de bağlı olacak.