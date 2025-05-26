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İsrail’den 18 Haziran öncesi Avrupa'ya şantaj! "Tanırsanız yeni işgal dalgası başlar"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail’den 18 Haziran öncesi Avrupa&#039;ya şantaj! &quot;Tanırsanız yeni işgal dalgası başlar&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Soykırımcı İsrail, şimdi de Avrupa'yı tehdit etmeye başladı. 18 Haziran'da Fransa öncülüğünde düzenlenmesi planlanan ve birçok ülkenin Filistin devletini tanımasının beklendiği uluslararası konferans öncesi, İsrail yönetimi, başta Fransa ve İngiltere olmak üzere Filistin’i tanımayı düşünen Avrupa ülkelerine açıkça tehdit etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, başta Fransa ve İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıması halinde Batı Şeria’daki yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’nin tek taraflı ilhak edileceğini açıkladı.

"TEK TARAFLI ADIMA, TEK TARAFLI ADIMLA CEVAP VERİRİZ"

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesine konuşan Saar, “İsrail’e karşı atılacak her türlü tek taraflı adıma, İsrail de tek taraflı adımlarla karşılık verir” ifadesini kullandı. Saar’ın açıklamalarının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülüğünde 18 Haziran’da New York’ta düzenlenmesi planlanan ve Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunulacak uluslararası konferans öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

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FRANSA'NIN HEDEFİ: TANIMA ZİNCİRİ BAŞLATMAK

Diplomatik kaynaklara göre, Macron’un hedefi bu konferansta birçok ülkenin aynı anda Filistin’i tanımasını sağlamak. Gazete, Macron’un daha önce Tel Aviv’e böyle bir tanımanın olmayacağı yönünde güvence verdiği iddialarını da aktardı.

ABD KATILMIYOR, KAMUOYU BASKISI YAPMAYACAK

Haberde ayrıca, ABD'nin bu konferansa katılmayacağını İsrail’e bildirdiği ancak diğer ülkeleri kamuoyu önünde caydırma niyetinde olmadığı ifade edildi.

149 ÜLKE FİLİSTİN'İ TANIYOR

Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülkeden 149’u Filistin devletini halihazırda tanımış durumda. Filistin yönetimi, Haziran’daki toplantıyla bu sayının artırılmasını hedefliyor.

İSRAİL'İN İLHAK TEHDİDİ ULUSLARARASI HUKUKU YOK SAYIYOR

Uluslararası Adalet Divanı, 2024 Temmuz ayında, İsrail'in yeni yerleşim faaliyetlerini durdurması ve gasbettiği Filistin topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini açıklamıştı. Ancak İsrail bu görüş kararını tanımamıştı.

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE TABLO AĞIR

Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, Batı Şeria’daki yerleşimci sayısı 770 bini aşarken bölgede 180 yerleşim birimi ve 256 kaçak yerleşim yeri bulunuyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 960’tan fazla Filistinli hayatını kaybederken yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 16 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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