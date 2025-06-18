Demir Kubbe kevgire döndü, Erdoğan gözdağı verdi: Bize saldırmayı akıllarından bile geçiremeyecekler

İsrail-İran çatışması hava savunma sisteminin önemini bir defa daha ortaya koyarken savunma sanayii, ‘Gök Vatan’ın korunması için aralıksız çalışıyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Caydırıcılık seviyemizi öyle bir yere çıkaracağız ki, bırakın bize saldırmayı bunu akıllarının ucundan dahi geçiremeyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'a saldırmasına ve bölgedeki kritik gelişmelere değinen Erdoğan, savunma sanayii alanındaki başarılarımızı hatırlatıp gözdağı verdi.

"SALDIRMAYI AKILLARINDAN BİLE GEÇİREMEYECEKLER"

Erdoğan, "Türkiye artık kendi semalarını yerli ve milli hava savunma sistemleriyle koruyan, entegre ve katmanlı bir savunma mimarisine sahip bir ülkedir. Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefimize ulaşana kadar sabırla, kararlılıkla, azimle ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Caydırıcılık seviyemizi öyle bir yere çıkaracağız ki, bırakın bize saldırmayı bunu akıllarının ucundan dahi geçiremeyecekler." ifadelerini kullandı.

DÜNYA, HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİNİ KONUŞUYOR

Öte yandan İsrail’in İran’ın hava savunma sistemini çökertip hava üstünlüğünü elde ettiği saldırılar karşısında efsane olarak tanımlanan Demir Kubbe’nin Tahran’ın füzeleri karşısında yetersiz kalması hava savunmasının önemini bir defa daha gündeme getirdi.

Bütün dünya İsrail savaş uçaklarının elini kolunu sallayarak İran hava sahasına girip bombardıman yapmasını canlı yayınlarda izlerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin füze stoklarını hızla artıracağını belirterek “Orta ve uzun menzilli füze stoklarımızı son gelişmeler ışığında caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planlamalarını yapıyoruz. Yakında bize efelenmeyi göze alamayacaklar” dedi. Erdoğan’ın açıklaması gözlerin bir defa daha Türkiye’nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe’ye çevrilmesine sebep oldu.

BİZİM SİSTEM DAHA ÜSTÜN

Uzmanlar, Türkiye’nin geliştirmekte olduğu “Çelik Kubbe” sisteminin, İsrail’in 10 yıldan uzun bir süredir kullandığı hava savunma sistemi “Demir Kubbe”den daha üstün özelliklere sahip olduğuna dikkat çekiyor. Yalnızca belirli bir tehdide karşı bir çözüm değil; çok katmanlı, entegre, esnek ve modüler bir savunma anlayışı içeren Çelik Kubbe sistemi ile Demir Kubbe’nin karşılaştırması şöyle:

■ Çelik Kubbe: Çeşitli hava savunma sistemlerinin entegrasyonunu sağlamaktadır. Yapay zekâ ve gerçek zamanlı veri akışı ile destekleniyor, geniş bir tehdit spektrumuna karşı koruma sunmayı hedefliyor.

■ Demir Kubbe: Kısa mesafeli tehditlere karşı etkili bir çözüm sunarken, özellikle roket ve havan topu saldırıları için tasarlanmıştır. Hipersonik tehditler gibi daha gelişmiş silahlar karşısında etkinliği sınırlı.

■ Çelik Kubbe: Alçak ve orta irtifa tehditlerine karşı çok katmanlı bir savunma sunarak geniş bir hava sahasını koruma kapasitesine sahip.

■ Demir Kubbe: Kısa mesafeli tehditlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış bir sistem ve yüksek yoğunluklu kısa vadeli tehditlere karşı başarılı.