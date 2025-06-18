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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vakti çoktan gelmiştir" diyerek CHP'ye seslendi: Etkin pişmanlıktan faydalanın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan &quot;Vakti çoktan gelmiştir&quot; diyerek CHP&#039;ye seslendi: Etkin pişmanlıktan faydalanın
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Grup Toplantımızın, yapacağımız değerlendirmelerin ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Samimi bir üzüntümü paylaşmak istiyorum. 86 milyonun siyasi farklılıklarını bir yana bırakıp muhabbetle kucaklaştığı bayram günlerinde Türkiye'nin ana muhalefet partisinin kendisini milletten ayrıştırması bu mübarek günlerin ruhuna uymayan bir davranıştır. Ana muhalefetin durumu demokrasimize de, Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır.

İstanbul'a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünden bir türlü çıkamayan ana muhalefetin durumu demokrasimize de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır. Bayramlarda dahi gerilimi körüklemeyi vahim bir hata olarak görüyoruz. Toplumdan ayrışarak siyaset yapılmaz. Yapılsa dahi bu siyaset tarzından ülkeye hiçbir hayır gelmez. Türkiye'nin kronikleşmiş muhalefet açığı giderek derinleşiyor. Siyasi rakibimiz de olsa biz bu tabloyu doğru bulmuyoruz. Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştir.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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