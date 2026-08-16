Türksat 3A üzerinden sunulan yayın hizmetleri, kapasitesi daha yüksek olan diğer uydulara yönlendirildi. Geçişin ardından kanallar yeni frekansları üzerinden yayınlarını sürdürüyor. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi uyumlu cihazlarda kanallar otomatik güncelleniyor. Sistemi desteklemeyen uydu alıcılarında yeni kanallar için şebeke taraması yapılması gerekiyor. Peki, yeni uydu kanal frekans ayarları nasıl yapılır? TÜRKSAT 4A uydu frekansları ayarlama yaparken nelere dikkat edilmedi?

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ, televizyon ve radyolara hizmet veren Türksat 3A uydusundaki yayınlar, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarıldı. Aktarım sonrasında SD ve HD televizyon yayınları, mevcut formatlarıyla aynı uydu anteni üzerinden takip edilmeye devam edilebilecek.

UYUMLU CİHAZLAR OTOMATİK GÜNCELLENDİ

Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında standart olarak bulunan TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) sayesinde, uyumlu cihazların kanal listeleri otomatik olarak güncellendi. Bu sisteme sahip izleyicilerin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapması gerekmeyecek. TKGS özelliğini desteklemeyen eski model dahili veya harici uydu alıcısı kullanan vatandaşların ise güncel televizyon ve radyo yayınlarına erişebilmek için cihazları üzerinden tekrar kanal taraması yapması gerekiyor.

Yeni uydu kanal frekans ayarları nasıl yapılır? TÜRKSAT 4A uydu frekansları ayarlama

YENİ UYDU FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Manuel kanal taraması yapacak kullanıcılar, kumandalarından ayarlar menüsüne girerek '12380 MHz dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı, FEC 3/4' ya da '12423 MHz yatay (H) polarizasyon, 30000 sembol oranı, FEC 3/4' değerlerinden sadece birini yazıp arama başlattıklarında, eksilen veya yeri değişen tüm kanallara yeniden kavuşabilecek.

Manuel kanal ve frekans güncellemesi için şu adımları uygulayabilirsiniz:

Televizyon kumandasından ayarlar tuşuna basın.

Kurulum, Kanal Arama veya Manuel Tarama bölümüne girin.

Uydu seçiminden Türksat (42° E) seçeneğini belirleyin.

Ağ/Şebeke Taraması veya benzer isimle bulunan kanal arama seçeneğini açın.

Aşağıdaki otomatik güncelleme frekanslarından birini cihazınıza girin.

Aramayı başlatın ve kanal taramasının tamamlanmasını bekleyin.

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