Engellilere devlet desteği! Maaş, araç ve ev için önemli kolaylıklar

Tabloda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı aylık ve yıllık vergi matrahı indirimleri ile bunlara karşılık gelen net vergi avantajları yer almaktadır:

Ücretli çalışan engellilerin veya bakmakla yükümlü engelli yakını olanların aylık bordrolarında engel derecesine göre belirlenen tutar vergi matrahından düşülür. Böylece her ay daha az gelir vergisi kesilir ve çalışanın net maaşı doğrudan artar.

“Damlaya damlaya göl olur.” Maaşa her ay yansıyan vergi indirimi, yıl geneline vurulduğunda aile bütçesine can suyu olan önemli bir meblağa ulaşır.