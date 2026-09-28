Beşiktaş, Belçikalı yıldızdan vazgeçmiyor: Üçüncü Raskin seferi

Teklif gelmesi durumunda Wilfried Ndidi ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, listenin ilk sırasına yine Nicolas Raskin’i aldı.

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Beşiktaş’ta yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde orta saha hattına takviye yapılması fikri ön plana çıkmış durumda. Wilfried Ndidi’den beklenen verimin alınamaması ve teklif gelmesi durumunda Nijeryalı futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan yönetim, listenin ilk sırasına yine Nicolas Raskin’i aldı. Salih Özcan’ın alternatifi durumunda kalması nedeniyle 6 numara pozisyonunda aşırı yıprandığını düşünen teknik direktör Vincenzo Italiano, bu bölgeye kesin takviye istiyor.

Nicolas Raskin

TEKLİF BELİRLEYECEK

Siyah beyazlı yönetimin Nicolas Raskin defterini kapatmadığı, kış transfer döneminde oyuncunun menajeri ve Glasgow Rangers kulübüyle görüşmeleri yeniden başlatacağı öğrenildi. Beşiktaş’ın sunacağı teklif ile İskoç ekibinin talep edeceği bonservis bedeli, bu sürecin sonucu belirleyecek. Hem geçen sezonun ocak ayında hem de yaz transfer döneminin son günlerinde Belçikalı oyuncunun son anda karar değiştirmesi sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

FORMU YERİNDE

UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika, deplasmanda İtalya’yı 2-0 mağlup ederken karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Raskin, sergilediği oyunla takdir topladı. Sahada 74 dakika kalan başarılı orta saha oyuncusu, yüzde 97 pas isabeti sağladı.

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