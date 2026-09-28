Trump'tan İran'ı kızdıracak hamle! Haritada adını değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez bölgesini gösteren haritada Hürmüz Boğazı'nı “Trump Boğazı” olarak adlandırdı. Trump, daha önce de Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolünde olduğunu savunarak adının değiştirilmesini gündeme getirmişti.

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ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı "Trump Boğazı" olarak gösteren bir görsel paylaştı.

HÜRMÜZ'ÜN ADINI DEĞİŞTİRDİ!

Sosyal medya platformundan Körfez bölgesinin haritasını paylaşan Trump, daire içine alınmış Hürmüz Boğazı alanını "Trump Boğazı" olarak nitelendirdi.

DAHA ÖNCE DE “TRUMP BOĞAZI” DEMİŞTİ

Trump, yine 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğunu savunarak, adını "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi önerebileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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