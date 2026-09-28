Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yayılan "polisler iş bırakacak" iddialarına son noktayı koydu. Yapılan resmi açıklamada, iş bırakma kararı alan sendika üyelerinin sivil personelden oluştuğu vurgulanarak, "Polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformları ve bazı haber sitelerinde gündeme gelen "polislerin iş bırakacağı" yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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İŞ BIRAKMA KARARI SİVİL PERSONELİN

Açıklama şu şekilde:

Polisler iş bırakacak iddiasına EGM’den jet açıklama

"28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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