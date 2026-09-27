İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’nın yoğun kül püskürtmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Katanya Havalimanı’nda iç ve dış hat uçuşları 28 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar durduruldu.

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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki aktif yanardağ Etna'nın dünden bu yana yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle Katanya Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının 28 Eylül Pazartesi öğlene kadar durdurulduğu bildirildi. Etna Yanardağı'nın dünden bu yana kül püskürtmesi, hava ulaşımında olumsuzluklara yol açmaya devam ediyor.

Etna’nın külü havalimanını vurdu! Tüm uçuşlar durduruldu

KATANYA HAVALİMANI’NDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nı (Fontanarossa) yöneten SAC şirketinden Etna'nın kül püskürtmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Atmosfere volkanik kül salınımının devam etmesi nedeniyle, tüm uçuş operasyonları yarın, 28 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'ye (TSİ 13.00) kadar durdurulmuştur. Yolcuların, havalimanına gitmeden önce havayolu şirketleri aracılığıyla uçuşlarına dair durumu kontrol etmeleri tavsiye edilir."

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KÜLLER 4 KİLOMETRE YÜKSELDİ

Etna Yanardağı'nda dün başlayan kül püskürme faaliyeti neticesinde, küllerin yaklaşık 4 kilometre yükselmesi sebebiyle bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı yayımlanmıştı.

Yanardağdan atmosfere yoğun kül salınımı sebebiyle Katanya Havalimanı'nda da iç ve dış hat seferleri askıya alınmış ya da sınırlandırılmış daha sonra gün içinde askıya alma süresi kademeli olarak güncellenerek bu sabaha kadar uzatılmıştı.

Etna’nın külü havalimanını vurdu! Tüm uçuşlar durduruldu

ETNA’DA VOLKANİK HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Etna Yanardağı'nda son yıllara kıyasla özellikle bu yılın yaz aylarında çok sayıda volkanik aktivite kaydedilmişti. Etna'daki yoğun volkanik faaliyetlerin, özellikle hava ulaşımını olumsuz etkileyerek yaz döneminde tatil için Sicilya'yı tercih eden pek çok turistin planlarında aksaklıklara yol açmıştı.

Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda son aylarda yoğun kül ve lav püskürmesi gibi volkanik faaliyetler gözlemleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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