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3. Sayfa

Edremit'te yangın paniği! Alevler yayıldı, ekipler seferber oldu

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir iş yerinde başlayan yangın, bitişikteki işletmelere de sıçradı. Alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için ekipler seferber olurken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Gece Pazarı mevkiinde bulunan 31 ve 32 numaralı iş yerlerinin yan tarafında bulunan işletmelerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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BÖLGEYİ DUMAN KAPLADI

Yoğun duman ve alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki diğer iş yerlerine sıçramasını engellemek için yoğun bir çalışma başlattı.

Edremitte yangın paniği! Alevler yayıldı, ekipler seferber oldu
Başlık ResmiEdremitte yangın paniği! Alevler yayıldı, ekipler seferber oldu

HIZLI MÜDAHALE İLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerlerinde soğutma çalışması gerçekleştirilirken, işletmelerde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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